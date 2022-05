Vylepšení fungují, říká Mekies z Ferrari

„Celý víkend jsme v těsném souboji s Red Bullem,“ řekl sportovní šéf Ferrari Laurent Mekies pro Sky Sports. „Věděli jsme, že se bude bojovat o setiny sekundy. Leclerc zajel mimořádnou kvalifikaci, protože po hodinách v Q3, kdy zajel kolo, které by mělo hodnotu pole position, zachoval chladnou hlavu. Byl v pohodě a zopakoval to. Jsem za něj rád.“

Body se ale získávají až v neděli. Přestože ve Španělsku většinou vyhrává jezdec startující z pole position, Leclerc to nebude mít snadné.

„V pátek jsme nebyli spokojeni s našimi dlouhými jízdami v přípravě na závod. Na debriefingu jsme se zaměřili na pochopení vlivu aktualizací na vůz a na to, co udělat pro jejich optimalizaci. Ale to jsou normální věci, které se stávají, když přivezete tak významný balík, jako jsme přivezli my. Jsme ale spokojeni, protože nám dávají výkon navíc, a tak jsme se rozhodli ponechat nové komponenty na obou vozech. Chce to čas, abychom se s nimi seznámili, a ten v neděli využijeme k optimalizaci do budoucna.“

Pro závod však zůstává velkou neznámou opotřebení pneumatik. Barcelona je velmi agresivní na pneumatiky a Ferrari trpí degradací více než Red Bull. Ferrari kvůli tomu už v kvalifikaci riskovalo. V Q2 zajel Leclerc jen jeden pokus.

„Degradace pneumatik je zde nejvyšší v sezóně, dokonce vyšší než v Bahrajnu, takže jsme chtěli ušetřit co nejvíce sad pneumatik, a proto jsme se ve druhé části rozhodli riskovali. Tato další sada nových měkkých pneumatik nám dává velkou flexibilitu, pokud jde o strategii,“ dodal Mekies.