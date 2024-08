Vylepšení fungují podle očekávání, říká Leclerc

Ferrari nasadilo v Monze vylepšení, které se týkají zejména podlahy. Španělský balík vylepšení totiž přinesl poskakování, což se od té doby snaží Ferrari eliminovat.

„Byl to velmi rušný a zajímavý pátek,“ řekl Sainz. „Trať v Monze se hodně změnila, má zcela jiné obrubníky a nový povrch. Z tohoto důvodu jsou výzvy a omezení zcela odlišné od předchozích let a my jsme se museli přizpůsobit novému scénáři, pokud jde o nastavení vozu a pochopení degradace pneumatik. Dnes večer nás čeká poměrně hodně práce, abychom se zlepšili na zítřek, ale celkově to byl pozitivní začátek víkendu.“

„Celkově to byl docela pozitivní den,“ řekl Leclerc. „Náš výkon je dobrý, řízení vozu bylo příjemné a vylepšení, která jsme na vůz přinesli, fungují podle očekávání. Nyní se zaměříme hlavně na vyvážení, protože po této stránce je stále co zlepšovat. Nedělní závod bude pro všechny záludný, zejména kvůli novému asfaltu, takže klíčové bude řízení pneumatik. Jsme blíže našim soupeřům než v Zandvoortu, nicméně jsou stále velmi silní a zítra nás čeká velká konkurence.“