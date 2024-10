Vylepšení fungují, pochvalují si jezdci Mercedesu

Russell přitom jen o 12 tisícin sekundy nestačil na nejrychlejšího Maxe Verstappena.

„Jsem opravdu spokojen s tím, jak dnešek probíhal. Už je to nějakou dobu, co jsme se kvalifikovali do první řady, takže můžeme být s naším zlepšením spokojeni,“ řekl Russell.

„Vylepšení, která jsme sem přivezli, zdá se fungují dobře, ačkoliv nás trochu překvapilo, jak jsme dnes byli konkurenceschopní. Sprintová kvalifikace byla zrádná, ale v SQ3 jsem poskládal své kolo. Obzvlášť poslední sektor byl silný, což nám pomohlo k druhému místu.

„Lewis byl dnes velmi rychlý, měl ale smůlu na žlutou vlajku. Oba jsme měli být vpředu, ale je skvělé, že jsme jako tým zpět v souboji o první místa. S řadou dalších týmu jako Red Bull, Ferrari a McLaren je to velmi vyrovnané. Snad si tuto formu udržíme i ve zbytku víkendu.“

Hamilton doplatil na žluté vlajky

Lewis Hamilton obsadil ve sprintovém rozstřelu sedmé místo, když se vklínil mezi piloty týmu Haas. Na Verstappena ztratil 545 tisícin sekundy. Jeho poslední kvalifikační pokus ale ovlivnily žluté vlajky, kvůli kterým musel zpomalit.

„Dnes jsem měl opravdu smůlu se žlutými vlajkami. Ve svém kole jsem měl náskok čtyř desetin a vypadalo to na první místo, ale tak to je. Dobré je, že se zdá, že jsme udělali s autem krok vpřed,“ pochvaluje si i přes smůlu Hamilton.

„Vylepšení, která jsme sem přivezli, fungovala dobře a jsem vděčný všem v továrně za jejich tvrdou práci.“