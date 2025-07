Vylepšení fungují, ale McLaren je ještě rychlejší než obvykle, říká Leclerc

Ferrari přivezlo do Spa dlouho očekávané zadní zavěšení, které předtím zkoumal v omezených podmínkách v rámci filmovacího dne v Mugellu.

„Změny jsem pocítil, ale dnes byl rozdíl obrovský. Jsem si jistý, že jsme udělali krok vpřed, ale z nějakého důvodu se zdá, že McLaren je na této trati ještě rychlejší než obvykle!“ řekl Leclerc, kterého cituje Sky Sports.

„Z tohoto hlediska je to tedy trochu zklamání, ale to, co jsme hledali vylepšeními, jsme získali. Je škoda, že jsme měli tak obtížnou kvalifikaci, zejména co se týče rozdílů.“

K otázce, zda se auto lépe řídí: „Ano, pocit byl docela dobrý. Jsem rád, že se auto chová lépe, ale i když se chová docela dobře, stále máme ztrátu sedm desetin. Je třeba udělat ještě hodně práce. Musíme jen přidat přilnavost, kterou zatím zřejmě nemáme.“

Hamilton se roztočil

Hamilton v Číně sprintovou kvalifikaci vyhrál. Ve Spa se ale v závěru okruhu roztočil a na startu mu bude patřit 18. místo.

Na otázku, co se stalo v poslední šikaně, Hamilton odpověděl: „Dostal jsem smyk.“

Hamilton byl poté dotázán, zda šlo o zablokování zadních kol, na což přikývl: „Myslím, že poprvé v mé kariéře.“

Hamilton neposkytl mnoho informací o pocitech z vozu s vylepšeným zadním zavěšením.

„Není to skvělé, není to skvělé,“ odpověděl na otázku, jak se mu s vozem jezdí. „Není k tomu moc co říct.“

„Zítra je nový den. Jsem velmi frustrovaný. Vynaložili jsme hodně úsilí a být tam není zrovna skvělé. Doufám, že zítra to bude lepší.“