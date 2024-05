Vylepšení budou definovat zbytek sezóny, říká Leclerc. Vasseur jejich roli trochu bagatelizuje

Ferrari by mělo balík vylepšení nasadit za dva týdny v Imole. „Jak už jsem mnohokrát řekl, myslím, že sezona bude záviset na vylepšeních,“ řekl Leclerc, který dojel na třetím místě.

„To naše přijde velmi brzy a tak trochu to bude definovat zbytek naší sezony. Musíme tvrdě pracovat a doufat, že vylepšení budou stejně dobrá jako ta jejich a pomohou nám udělat výrazný krok vpřed.“

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur ale přínos vylepšení (obecně) trochu bagatelizoval. „Už to není jako před pár lety, kdy to přinášelo tři, čtyři desetiny na kolo. McLaren sem přivezl obrovský balík, ale není to tak, že by byl o půl sekundy rychlejší než ostatní,“ řekl Vasseur, kterého cituje formu1a.uno.

„Bezpochyby budeme schopni v Imole bojovat o vítězství. Věřím však, že existují rozdíly, které se liší trať od tratě a směs od směsi. Dělá to větší rozdíly než vylepšení.“

„Musíme se soustředit na naši práci, což znamená vytěžit maximum z toho, co máme. Vylepšení, která přivezeme do Imoly, nám určitě pomohou. Nezáleží však jen na nich, ale také na práci, kterou odvedeme na trati.“

Vasseur byl s víkendem v Miami celkově spokojený. „S McLarenem bojujeme od začátku sezony. V Melbourne nám byli blízko, a tak je to každý víkend. Chci pogratulovat Landovi a McLarenu, je to pro něj důležitý krok, je to jeho první vítězství. Všichni mu to přejeme.“

„Závod se nám povedl. Měli jsme tempo, dokázali jsme se Maxe držet po celý závod. Měli jsme trochu smůlu se safety carem, ale tak to prostě bylo. Musíme si vzít pozitivní aspekty. Rychlost jsme měli a příští víkend začneme od nuly.“