Výkony George Russella nadchly Claire Williams

Pro Williams sezóna 2019 probíhala špatně již od samého počátku, tedy od testů v Barceloně. Williams do Katalánska dorazil později než ostatní týmy a strávil o poznání kratší čas testovacími jízdami na trati. Brzy se navíc ukázalo, že britské vozy nebudou konkurenceschopné, ba co více vyšlo najevo, že Williams na místo pokroku meziročně naopak zpomalil.

Jezdeckou dvojici u Williamsu tvořil navrátilec do formule 1 Robert Kubica spolu s talentovaným nováčkem Georgem Russellem, který do „královny motorsportu“ povýšil z formule 2. Byl to sice Kubica, kdo pro Williams v Německu získal jediný bod sezóny, nutno ovšem říci, že Polák na Hockenheimu dojel desátý v bláznivém propršeném závodě s velkou dávkou štěstí a náhody.

Pravé porovnání výkonnosti Kubici a Russella nabídly kvalifikace, ve kterých jednadvacetiletý Brit pětatřicetiletého Poláka pravidelně porážel. Kubica nakonec nedokázal Russella porazit ani v jedné z jednadvaceti kvalifikací. George Russell se tak ve své debutové sezóně předvedl ve velmi dobrém světle, jezdil konzistentně a nedělal zbytečné chyby. Výkony mladého Brita ocenila i Claire Williams.

„Nadchl mě. Pokud jste nebyli součástí týmu, tak si nedokážete představit, jak těžké to bylo,“ rozpovídala se Williams pro web Autosport.

„George dobře rozuměl tomu, kam přichází, sám to mohl vidět. My ho ještě upřímně varovali před tím, co ho čeká.“

„Od samého začátku se choval příkladně, i když to pro něj bylo těžké, protože neměl auto, jaké by si představoval.“

„Bylo pro něj těžké sledovat své bývalé soupeře z formule 2, kteří přešli do F1 ve stejnou dobu (Lando Norris, Alex Albon; pozn. red.) a dostali mnohem konkurenceschopnější vůz.“

„Sledovali jsme ho během sobotních kvalifikací, během kterých se na něj lidé nemuseli soustředit, protože seděl v pomalém Williamsu. Kluci v garáži se ale shlukli kolem obrazovky a s nadšením ho sledovali.“

„Je to trochu jako Nigel Mansell, zkrátka z auta dostává vše, co může. Sice poté skončí daleko od postupu do prostřední části, před tím ale předvede několik pozoruhodných kol. Mimo auto zase naopak udivuje znalostmi o voze formule 1, které navíc dokáže transformovat ve velmi užitečné informace. Ty poté využijí inženýři.“

„Georgovi jsem enormně vděčná, protože velmi rychle pochopil, jakou roli může hrát ve zvedání týmové morálky.“

„Ano, samozřejmě měl ‚své chvilky‘, jako my všichni, ale stále držel hlavu nahoře a udělal vše, o co jsme ho požádali.“

George Russell svým přístupem k celé sezóně 2019 ujistil tým Williams, že uzavření kontraktu s britským pilotem až do roku 2021 byl správný krok. Robert Kubica naopak u týmu skončil a jeho kariéra bude možné pokračovat u BMW v DTM. Russell si bude zvykat na nového týmového kolegu, kterým bude Kanaďan Nicholas Latifi.

„George je budoucností Williamsu, a to je vážně vzrušující. Jsem pyšná na to, že máme takového pilota, který drží vlajku našeho týmu. Splňuje vše, co bychom od závodního jezdce očekávali,“ uzavřela Claire Williams.

