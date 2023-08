Výkonnostní posun našeho vozu ukázal, čeho je Piastri schopný, tvrdí šéf McLarenu Stella

Andrea Stella tvrdí, že technické novinky, které McLaren nasadil v posledních závodech, umožnily ukázat potenciál nováčka Oscara Piastriho.

Nováček Oscar Piastri vstupoval do své premiérové sezony v F1 s vynikajícím závodním životopisem. Australan v minulosti dokázal na první pokus vyhrát formuli 3 i formuli 2, takže ho doprovázela pověst velkého talentu.

Ten však v prvních závodech letošní sezony F1 nemohl příliš uplatit, jelikož McLaren trápil nepříliš konkurenceschopný vůz a oba jezdci McLarenu měli co dělat, aby vůbec dokázali zabojovat o body.

V závodech před letní přestávkou však forma britské stáje díky technickým novinkám raketově stoupla, díky čemuž byli Norris i Piastri doslova katapultování do bojů o pódiová umístění.

„Myslím, že jeho forma jde postupně nahoru, tak jak jsme to viděli hned při testech a při prvních závodech. Nejsem si jistý, jestli se jeho vzestup nyní nějak zrychlil. Myslím, že jen využil toho, že je auto konkurenceschopnější, a proto má více příležitostí ukázat, čeho je schopen,“ prohlásil na adresu Piastriho šéf McLarenu Andrea Stella.

Piastri na sebe dosud upozornil především v sobotním programu GP Belgie ve Spa, kde se v přechodných podmínkách dokázal umístit na druhém místě v rozstřelu, a stejně tak i v následném sprintu.

„Zajímavé na Oscarovi je, že to všechno dělá tak, že to vypadá vlastně jednoduše. Všeho dosahuje s docela jedinečným přístupem, pokud jde o to, jak je klidný a ohleduplný,“ dodal Stella.