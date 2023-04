Výkonnostní náskok Red Bullu ukazuje, že současná pravidla nejsou tak restriktivní, říká Stella

Šéf McLarenu Andrea Stella tvrdí, že jsou současná technická pravidla mnohem méně omezující, než se před jejich uvedením předpokládalo.

Před sezonou 2022 vstoupila v platnost nová technická pravidla, která zásadním způsobem změnila podobu i charakter monopostů F1.

Nové regule se zavedly primárně ze dvou důvodů. Tím hlavním bylo, aby se díky jednodušímu předjíždění zlepšila úroveň závodění. Vedle toho pak měla pravidla přispět k tomu, aby bylo pro týmy jen velmi obtížné přijít s něčím, co by jim mělo dát velkou výkonnostní výhodu.

Příklad letošního vozu Red Bullu je ale ukázkou toho, že minimálně ve druhém bodě nové předpisy nefungují tak, jak by měly. Souhlasí s tím i šéf McLarenu Andrea Stella.

„Musím přiznat, než vyjela nová generace vozů na trať, mysleli jsme si, že jsou nové předpisy dost omezující. Řekl bych, že to tak viděla většina týmů,“ uvedl podle Autosportu Stella.

„Zajímavé ale je, že jakmile se vše rozjede, zjistíte, kde všude se nachází spousta výkonu – zejména pak na podlaze. Přísavný efekt lze z technického hlediska využít nad rámec toho, co by asi kdokoli ve formuli 1 předpokládal,“ přiznal šéf McLarenu a zároveň přidal další své poznatky.

„Když se podíváte na úroveň propracovanosti geometrie, kterou můžete vidět na některých vozech, zejména v částech směřujících k zemi, a na složitost proudového pole a vertikálních struktur, které chcete vytvořit pod vozem, pak tyto prvky přesáhly rámec toho, co by předpisy očekávaly. Z technického hlediska je to fascinující,“ prohlásil zkušený inženýr, který post týmového šéfa McLarenu zastává prvním rokem.

„Z hlediska podívané to znamená, že ten, kdo odvede lepší práci, jako to v současné době dělá Red Bull, může získat trvalou konkurenční výhodu v mnohem větší míře, než se čekalo,“ dodal.