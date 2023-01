Výkonnější rekuperace a žádné zadní brzdy. Formule E vstupuje do nové éry

Devátá sezona elektrické formule E začíná dnes ve 21:00 na zkrácené verzi okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez v Mexico City. Mexická Eprix bude prvním závodem nové třetí generace monopostů a zároveň půjde o premiéru nového formátu závodů.

Eprix se do minulé sezony jezdily na časový limit 45 minut a jednoho kola, to už od letoška platit nebude. Nově se bude jezdit na určený počet kol a v případě vyjetí safety caru či vyhlášení plné žluté fáze se už nebudou přičítat minuty, ale přidávat okruhy navíc.

Od deváté sezony rovněž mizí fanboost (hlasování fanoušků pro oblíbené piloty, na základě kterého dostávali nejpopulárnější jezdci konkrétní Eprix přidaný výkon na určitý čas), avšak v platnosti zůstává povinná aktivace útočného módu. V něm budou mít monoposty Gen3 k dispozici 350 kW výkonu.

Už v této sezoně bychom se měli dočkat pit stopů, ale není třeba se bát, piloti nebudou znovu přeskakovat z jednoho vozu do druhého jako u první generace elektrických formulí. Pit stopy budou zavedeny pro superrychlé třicetisekundové dobíjení baterie, které jezdcům umožní vstoupit do útočného módu a stratégům poskytne další varianty pro závod. Dokud tato technologie nebude zavedena do praxe, bude aktivace útočného módu stále probíhat na trati pomocí průjezdu skrz aktivační zónu.

Tím už se dostáváme k samotným novým formulím. Nové šasi přináší nový design, který má svými tvary fanouškům evokovat stíhačku. To jak celkovým pojetím karoserie, tak drobnými detaily, jako jsou třeba zkosené bočnice zadního křídla.

Třetí generace monopostů formule E je pak první v historii šampionátu, kde jsou elektromotory umístěny u přední i zadní nápravy. Výkonnější vozy pak dosahují maximální rychlosti až 322 km/h a zvýšená úroveň rekuperace nabídla využití revolučního technologického řešení.

„Výkon elektromotoru na zadní nápravě se z 250 kW zvýšil na 350 kW a masivním rozdílem je to, že nyní máme elektromotor i na přední nápravě, kde se tedy nachází i invertor a převodovka. Tato změna vlastně nepomáhá autu v samotném pohybu kupředu, ale zásadní je, že pokaždé, když pilot brzdí, tak se aktivuje rekuperace energie. To znamená, že energie se už zbytečně nespálí v brzdách, ale na místo toho dojde k její rekuperaci,“ uvedl pro F1sport technický manažer stáje Jaguar TCS Racing Phil Charles.

Díky přítomnosti dvou elektromotorů, které dohromady tvoří soustavu pohonné jednotky, je celkový výkon rekuperace ve srovnání s monoposty Gen2 dvojnásobný, a proto již není nutné u vozů Gen3 používat konvenční brzdy na zadní nápravě.

„U třetí generace vozů disponujeme rekuperací na zadní nápravě o výkonu 350 kW, díky čemuž najednou nepotřebujeme hydraulické zadní brzdy,“ rozpovídal se Charles o technologické novince.

„Na startu závodu s vozem druhé generace byla baterie vždy na maximum nabitá, to znamená, že při brzdění těsně po startu závodu nebylo možné rekuperovat, protože nabitou baterii jste prostě dále nabíjet nemohli. A zadní brzdy zároveň více trpěly. Vývoj baterií však s přechodem na vozy třetí generace významně pokročil a nyní budeme startovat do závodů s baterií, které nebude zcela nabitá. Díky tomu budou mít jezdci možnost rekuperovat okamžitě po zhasnutí červených světel.“

Závodní premiéry se monoposty Gen3 dočkají v sobotu v závodě v Mexiku, který startuje ve 21:00 a živě ho vysílá Eurosport 2 od 20:50. Komentářem bude opět provázet Zdeněk Míka.