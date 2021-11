Výkon motoru Mercedesu s počtem závodů klesá, prozradil Wolff

Za první nadlimitní motor (nebo jinou část pohonné jednotky) dostane jezdec penalizaci 10 míst. Za každou další pak 5 míst. Hamilton už jednou penalizován byl, a tak ho čeká nyní pokles o pět míst.

„Máme degradaci motoru,“ řekl Wolff po prvním tréninku pro Sky F1. „Bude to pokračovat až do konce sezóny. Výkon motoru klesá a zatím jsme nepřišli na to, proč tomu tak je, ale prostě vidíme, jak se to postupně snižuje.“

„V posledních několika letech jsme vždy viděli, že motor po odjetí 1000 kilometrů ztrácí určitý počet kilowattů, ale náš současný motor ztrácí více než v předchozích letech a víkend od víkendu se to zhoršuje.“

„Kdybychom si ponechali tento motor, v Saúdské Arábii a Abú Dhabí bychom už nebyli konkurenceschopní,“ vysvětluje Wolff.