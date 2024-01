Výjimečnost Verstappena byla patrná již ve formuli 3, tvrdí Tost

S koncem uplynulého roku uzavřel Franz Tost 18 let dlouhou kapitolu v čele týmu F1 z Faenzy, který původně nesl jméno Scuderia Toro Rosso a později byl znám jako AlphaTauri – s dalším přejmenováním stáje se pak počítá od letošní sezony.

Pod dohledem rodáka z Tyrolska během sezon 2006 až 2023 v italském týmu závodilo celkem 17 závodníků, mezi kterými nechybí ani dvě jména pozdějších vícenásobných mistrů světa – Sebastiana Vettela a Maxe Verstappena.

A právě o výjimečnosti Verstappena se Tost nedávno rozpovídal. Rakušan si schopností Nizozemce všiml již v roce 2014, kdy budoucí světový šampion závodil ve formuli 3.

„Vzpomínám si na Maxe, když mu bylo 16 let a jel závod na Norisringu. Bylo mokro a on byl o jeden a půl až dvě sekundy rychlejší než kdokoli jiný. Říkal jsem, že by všichni ostatní jezdci měli vrátit licenci, protože jediným jezdcem byl v tom poli Max Verstappen,“ řekl Tost v rozhovoru pro BBC Sport.

Uplynulo jen pár dalších měsíců a Verstappen již seděl ve voze F1 v rámci privátního testu Scuderie Toro Rosso v Adrii.

„Během jeho prvního testu na mě udělalo velký dojem, jak rychle se přizpůsobil rychlosti a brzdám... Normálně jezdci potřebují 100 až 150 km, aby si zvykli na obrovskou sílu, kterou má vůz F1 při akceleraci a brzdění. On si ale se vším věděl rady již od prvního kola,“ zavzpomínal brzy 68letý Tost.

„Následně jsem se rozhodli, že pojede první volný trénink v Suzuce (v rámci GP Japonska 2014, pozn. red.). Novináři říkali, že jsme se zbláznili, protože Suzuka je jedna z nejnebezpečnějších tratí...Odpověděl jsem jim, že to probereme za pět let a že pak uvidíme, kdo měl pravdu. Nakonec to netrvalo pět let, vše bylo jasné od první sezony,“ připomněl Tost diskuze, které se tehdy vedly na téma, zda není tehdy sotva 17letý Verstappen příliš mladý na to, aby se oficiální jízdy s vozem F1 zúčastnil.