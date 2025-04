Vyjeli, když neměli. Russell a Antonelli dostali penalizace. Do první řady se postaví Leclerc

Mercedes byl po kvalifikaci vyšetřován za porušení článku článku 12.2.1 i) Mezinárodního sportovního řádu a nedodržení poznámky ředitele závodu (bod 19, dokument 23).

V rozhovoru pro Sky Sports F1 šéf týmu Toto Wolff uvedl, že se jedná o nové pravidlo a že si není vědom žádného precedentu, který by naznačoval, jak bude tým potrestán.

Přestože bychom očekávali spíše pokutu pro tým, oba jezdci dostali sportovní trest a na startovním roštu nedělního závodu klesnou o jedno místo. Russell tak bude startovat třetí, Antonelli z pátého místa. Na jejich penalizacích vydělá Leclerc, respektive Gasly.

Ve druhé části kvalifikace boural Esteban Ocon a kvalifikace byla přerušena červenou vlajkou. Jezdci Mercedesu se vydali na konec boxové uličky ještě předtím, než byl určen oficiální čas restartu. Poznámky ředitele závodu (zmíněný bod 19.) uvádí:

„Pokud je volný trénink nebo kvalifikace pozastavena, mohou vozy vjet do rychlého pruhu

až po potvrzení času opětovného startu prostřednictvím oficiálního systému zpráv.“

Mercedes se spletl

„Zástupce týmu, pan Shovlin, ve své výpovědi uvedl, že pokyn k vypuštění vozů vydal omylem, protože si špatně vyložil zprávu uvedenou na straně 3 časomíry ‚odhadovaný čas opětovného startu‘ jako zprávu informující o skutečném čase opětovného startu. Tvrdil, že v tomto případě nedošlo k žádnému sportovnímu zvýhodnění, protože zbývalo dost času (11 minut) na to, aby ostatní týmy provedly své jízdy,“ uvedli stewardi v zápise.

„Bylo také poznamenáno, že sportovní ředitel týmu, pan Meadows, nebyl na akci přítomen a že za normálních okolností by se procesu vypuštění účastnil.“

„Sportovní ředitel FIA pro monoposty uvedl, že takovýto krok by mohl být sportovní výhodou, protože by mohl týmu umožnit provést svůj plán jízdy, zatímco ostatní týmy by toho nemusely být schopny.“

„Stewardi s tímto názorem souhlasí, zejména pokud do konce zbývá jen několik minut.“

„Sportovní ředitel FIA argumentoval, že je třeba udělit spíše sportovní trest než pokutu týmu, jinak by v budoucnu týmy vypouštěly své vozy, jakmile by byl zveřejněn odhadovaný čas opětovného startu. Stewardi s tímto názorem souhlasí.“

„Pan Shovlin argumentoval, že je možné udělit nesportovní trest, pokud stewardi prohlásí, že to nemá být bráno jako precedens, ale také uvedl, že pokud má být udělen sportovní trest, měl by být zmírněn.“

„Stewardi souhlasili s názorem, že toto porušení vyžaduje sportovní trest, nicméně uznali, že šlo o neúmyslné porušení a skutečnou chybu týmu, za kterou se pan Shovlin omluvil.“

„Rozhodli jsme se udělit penalizaci v podobě poklesu o jedno místo na startovním roštu. Podobné porušení za jiných okolností by mohlo v budoucnu znamenat přísnější sportovní trest.“