Vyhrávat na simulátoru bývá těžší než v reálném světě, tvrdí Verstappen

Přestože Max Verstappen žije intenzivní život pilota F1, dokáže si najít čas také na virtuální závody.

V případě nizozemského závodníka přitom nejde jen o nějakou volnočasovou záležitost. Čtyřnásobný mistr světa totiž bere závody na simulátoru velmi vážně a navíc v nich patří k nejlepším na světě. Verstappen navíc nemá problém udělat si čas na virtuální závody ani v době, kdy se mu kříží s programem velkých cen.

Verstappen nicméně přiznává, že mu chvíli trvalo, než jej soutěžění na simulátorech tak pohltilo.

„Nikdy jsem neměl čas trávit na simulátoru hodně času, protože jsem na to kvůli škole a motokárám neměl čas. Mezi lety 2009 až 2015 jsem proto jezdil jen občas, pro zábavu, abych se projel s kamarády a pobavil se,“ vysvětlil Verstappen v rozhovoru pro The Athletic.

„Až časem jsem si uvědomil, že je to docela zábava. A když jsem byl obklopen opravdu dobrými jezdci, tak jsem si řekl, že v tom chci být také dobrý. Pak už to šlo krok za krokem, včetně pořízení dobrého vybavení, které mi hodně pomoho,“ uvedl dále pilot, který ve virtuálním světě hájí barvy vlastního týmu Redline.

„Všichni si vždycky myslí, že je to jen hra, že je to zábava a že je to snadné, ale já bych řekl, že je to stejně těžké, nebo dokonce těžší, než ve skutečném životě,“ dodal Verstappen k závodění na simulátorech.