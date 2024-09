Vyhrávání s dominantním vozem je nudné. Je to jako testování, tvrdí Hamilton

Trojnásobný mistr světa Max Verstappen nedávno prohlásil, že ideální způsob, jak ovládnout velkou cenu F1, je vyhrát závod s náskokem po startu z pole position.

S tímto tvrzením naopak nesouhlasí Lewis Hamilton, podle kterého je lepší, pokud si jezdec vítězství vybojuje soupeřením s ostatními vozy na dráze.

„Upřímně řečeno, startovat z první pozice a vést závod po celou dobu je opravdu nudné, ve srovnání s tím, když se bojuje zezadu a závodíte,“ prohlásil Hamilton v podcastu Performance People.

„To se pak nejedná o žádné závodění, to můžete jet testovat...Bojujete pouze s časovým odstupem od ostatních. Psychicky se však musíte přesvědčit, že bojujete s autem před vámi nebo s něčím podobným. Musíte se za něčím hnát,“ vysvětlil sedminásobný mistr světa.

„Když ale máte auto nebo auta před sebou a jedete na dráze, kde se dá předjíždět, třeba v Austinu či v Silverstone, snažíte se objevovat různé stopy, využít pneumatiky, vítr a podobně. A když se pak dostanete do souboje, tak to je to nejlepší. To je pro vás jako pro jezdce ta nejcennější zkušenost,“ popsal stále ještě pilot Mercedesu, který od příští sezony bude hájit barvy Ferrari.

Hamilton v tomto kontextu také zavzpomínal na svoje nejlepší závody. Zařadil mezi ně motokárový závod z poloviny devadesátých let na Buckmore Parku a zmínil také svoji velkou stíhací jízdu v seriálu GP2 (dnešní F2) v Turecku, kdy se roztočil, propadl se na chvost pole a přesto nakonec dojel druhý.

„Řekl bych také, že jsem jeden z mých nejlepších výkonů předvedl na mokru v Silverstone v roce 2008 (ve Velké ceně Británie F1, pozn. red.),“ dodal Hamilton.