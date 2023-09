Vyhrát všech 22 závodů? Samozřejmě se to pro nás stává cílem, přiznává Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko věří, že pokud dokáže rakouský tým zvítězit i v Singapuru, bude mít dobrou šanci na to, aby do konce sezony udržel neporazitelnost.

Red Bull i po 14 závodech letos zůstává neporažen. Vzhledem k tomu, že do konce sezony zbývá odjet pouze osm velkých cen, začíná být zdánlivě nesplnitelný cíl, tedy vyhrát všechny letošní závody, čím dál více dosažitelnějším.

Vědomi si toho samozřejmě jsou i v samotném Red Bullu.

„Našim cílem je především zajistit si vítězství v šampionátu,“ prohlásil poradce Red Bullu pro motorsport, kterého cituje Autosport.

„Pokud vyhrajeme i v Singapuru, pak je šance, že můžeme vyhrát úplně všechny závody. Samozřejmě se to teď stává cílem,“ přiznal 80 letý Rakušan.

„Na začátku sezony nebylo reálné vyhrát všechny závody a nikdy předtím se to nestalo. McLarenu se to nepodařilo (v roce 1988, pozn. red.), takže média zkonstruovala příběh, že tohle prokletí zasáhne i nás. My jsme se tím ale nenechali rozhodit,“ sdílí svůj pohled Marko, podle kterého bude pro Red Bull představovat největší výzvu nadcházející GP Singapuru.

„Musím říct, že Ferrari je tam silné. Hlavně Leclerc je na tuto trať specialista. Pokud budou v kvalifikaci rychlejší, pak by to pro nás mohl být problém, protože předjíždění v Singapuru je velmi obtížné. Stále jsem ale optimistou a věřím, že balík, který do Singapuru přivezeme, bude dost dobrý na to, abychom vyhráli.“