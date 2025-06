Vyhrát Le Mans? Kvůli BoP je to o štěstí, míní Verstappen

Mistrovství světa vytrvalostních závodů, známé pod zkratkou FIA WEC, v současné době zažívá dobré časy.

Šampionát, jehož vrcholem je každoročně 24hodinovka v Le Mans, se totiž může z velmi kvalitního obsazení, když v jeho elitní třídě Hypercars působí řada slavných značek v čele s Ferrari či Porsche a zanedlouho se přidá například i McLaren.

Díky regulím navíc nejsou rozdíly mezi jednotlivými vozy příliš velké, avšak i za cenu využívání systému handicapů BoP (Balance of Performance). Systém BoP má totiž i své stinné stránky, které spočívají v tom, že pro organizátory není snadné najít jeho ideální vyvážení. Některé týmy tak mívají pocit, že je vůči nim BoP nespravedlivé. Třeba tím, že jim je z jejich pohledu příliš omezen výkon či svůj vůz musí oproti konkurenci více dovážit...

Velkým fanouškem BoP není ani čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, o kterém se jinak spekuluje, že by mohl mít o účast v Le Mans v dohledné době zájem.

„Vždycky se na ten závod snažím každý rok dívat,“ uvedl Verstappen pro Viaplay.

„V době, kdy tam závodil Tom (Kristensen, rekordman v počtu výher, pozn. red.), tak to bylo opravdu skvělé, jelikož se tam přetlačovalo několik různých značek. Pak to bylo pár let, řekněme nudné, protože tam chyběla konkurence. Ta se teď ale opět vrací,“ poznamenal pilot Red Bullu na téma slavného vytrvalostního závodu.

„Samozřejmě se musíte vypořádat s BoP, takže někdy také musíte mít trochu štěstí. Je ale alespoň úžasné vidět závodit tolik špičkových aut,“ dodal pilot, který se vytrvalostních závodů zatím účastní pouze na simulátoru.