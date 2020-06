Vyhrát Le Mans by bylo hezké, říká Montoya, který pokukuje po trojkoruně

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý pilot formule 1 Juan Pablo Montoya během své bohaté kariéry vyhrál dvakrát 500 mil Indianapolis a jednou se radoval z vítězství i ve Velké ceně Monaka formule 1. K zisku prestižní trojkoruny motorsportu, kterou v historii zkompletoval jen Graham Hill, tak potřebuje ještě celkový triumf na okruhu La Sarthe u francouzského Le Mans.

Montoya se nejslavnější čtyřiadvacetihodinovky zúčastnil poprvé v roce 2018 ve třídě LMP 2, kdy se střídal za volantem vozu Ligier JS P217 Gibson týmu United Autosports. Spolu s se Švýcarem Hugem de Sadeleerem a Američanem Willem Owenem tehdy získal třetí místo v rámci kategorie a sedmou pozici v celkovém pořadí.

O tomto víkendu se kolumbijský závodník zúčastní virtuálního Le Mans a na okruh La Sarthe by se rád vrátil i ve skutečnosti. A comeback určitě není bez šance, Montoya totiž aktuálně závodní za tým Rogera Penskeho v zámořském šampionátu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship s prototypem Acura. Pokud by chtěl Kolumbijec vyhrát Le Mans v absolutním pořadí, musel by se závodu zúčastnit právě se sportovním prototypem a tady mu do karet hrají dva fakty: od roku 2022 budou o celkový triumf ve francouzské čtyřiadvacetihodinovce bojovat nové prototypy LMDh, které v IMSA WSC nahradí současné vozy DPi a tým Penske Racing má dlouhodobý zájem startovat v Le Mans v kategorii, která by umožňovala boj o první místo v absolutním pořadí. Montoya je tedy ve „správné“ stáji.

„Myslím si, že s hybridním motorem a celým novým balíčkem by to byla velká zábava, když bychom dostali tu příležitost,“ řekl Kolumbijec pro motorsport.com o chystaných pravidlech LMDh, která zavedou hybridní pohonné jednotky z mistrovství světa WEC i na zámořskou scénu.

„Bylo by vážně vzrušující přijet do Le Mans a mít šanci bojovat o celkové vítězství. A můžete mi věřit, že když by k tomu došlo, tak by přípravy vypadaly úplně jinak (v porovnání s virtuální verzí závodu, pozn. red.).“

„Chtěl bych vyhrát trojkorunu? Ano, ale ne kvůli tomu, že o to samé usiluje Fernando (Alonso).“

„Pokusit se o to by bylo hezké, protože je Le Mans je opravdu pořádná událost. Je to jeden z těch velkých závodů.“

Juan Pablo Montoya se loni stal šampionem IMSA WSC společně s americkým týmovým kolegou Danem Cameronem. Letošní sezónu odstartoval čtvrtým místem ve čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně, na které dosáhl ve spolupráci s Cameronem a Francouzem Simonem Pagenaudem.

Foto: Team Penske