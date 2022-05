Vyhrát Eprix v první zatáčce? Překvapil jsem sám sebe, přiznal de Vries

Sezona elektrické formule E je po berlínských závodech ve své polovině a šampionát nyní zamíří mimo Evropu. V Jakartě se bude premiérově závodit 4. června a dlouhý let do Indonésie bude příjemně ubíhat členům Mercedesu. „Stříbrné šípy“ mají svého pilota v čele mistrovství světa, vedou pohár týmů a poslední závod na Tempelhofu navíc pro Mercedes ovládl úřadující šampion Nyck de Vries. A to suverénně. Za triumfe rázně vykročil ihned po startu.

Foto: Mercedes-EQ Formula E Team

Měla to být především bitva Robina Frijnse s Edoardem Mortarou, který v neděli v Berlíně ovládl i druhou z víkendových kvalifikací a postavil se tak na pole position vedle Nizozemce. Byl to ale další závodník ze země tulipánů, kdo předvedl nejlepší startovní reakci. Úřadující mistr světa Nyck de Vries se svým Mercedesem vypálil ze třetí pozice na roštu a na protisměrné variantě berlínského okruhu už vyjížděl z první zatáčky na první pozici. Sestřih nedělní berlínské Eprix Zvětšit video „Trochu mě to překvapilo. Měl jsem dobrý start, o něco lepší než Robin. A pochopitelně jsem nebyl příliš daleko ani od Eda. Až taková příležitost pro mě byla překvapením, ale já se jí chopil,“ popisoval de Vries svůj startovní manévr pro motorsport.com. Šampion formule 2 a bývalý člen juniorského programu McLarenu se poté během závodu jednou propadl na třetí místo poté, co přistoupil k povinné aktivaci útočného módu. De Vries však následně na trati ztracené pozice vybojoval zpět, první místo opět převzal po zdařilém útoku na monopost Venturi sobotního vítěze Mortary. První Eprix v Berlíně vyhrál Mortara a je zpět v boji o titul „Naše závodní tempo bylo velmi dobré, celkově nám ale pomohl fakt, že jsme byli ve vedení a sami si mohli určovat vývoj závodu,“ popisoval dále pilot Mercedesu, který v Berlíně získal druhé vítězství této sezony. „Myslím si dokonce, že to bylo zásadní. Vlastně jsme ani nemuseli příliš bojovat, byl to pro nás čistý závod, pneumatiky i hospodaření s energií jsme měli celou dobu pod kontrolou. A sami můžete vidět, jaký z toho byl výsledek. Mám z něj velkou radost,“ dodal de Vries. Pro nizozemského pilota, který je letos spojován s možným přestupem do Williamsu ve formuli 1, je berlínské vítězství velkou výsledkovou vzpruhou. Od triumfu na úvod celé sezony v Rijádu totiž čekal na další pódium, jeho nejlepším výsledkem bylo do včerejška šesté místo z Mexika. Dlouhé čekání na další stupně vítězů se u de Vriese projevilo na postavení v tabulce, kde je momentálně až šestý s 65 body. Fotogalerie: Formule E se proháněla ulicemi Monaka. Vyhrál Vandoorne s Mercedesem O mnoho lépe je na tom jeho týmový kolega Stoffel Vandoorne. Belgičan byl letos na stupních vítězů čtyřikrát z osmi závodů. V Berlíně byl dvakrát třetí, čímž navázal na předchozí triumf z Monaka. S touto sérií proto není divu, že Vandoorne vede šampionát se 111 body, druhý Švýcar Edoardo Mortara má bodů 99. Týmový šampionát vypadá pro Mercedes ještě lépe. V jeho čele má 173 bodů a druhé místo se 148 body drží Mortarovo Venturi, který využívá pohonné jednotky právě od „stříbrných šípů“. Výsledky P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Nyck de Vries Mercedes 46:12.268 40 2 Edoardo Mortara Venturi 2.454 40 3 Stoffel Vandoorne Mercedes 6.936 40 4 Lucas di Grassi Venturi 8.165 40 5 Robin Frijns Envision 13.829 40 6 A.F.da Costa DS Techeetah 14.387 40 7 Oliver Rowland Mahindra 15.518 40 8 André Lotterer Porsche 15.845 40 9 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 18.831 40 10 Mitch Evans Jaguar 21.722 40 11 Sam Bird Jaguar 22.875 40 12 Pascal Wehrlein Porsche 25.412 40 13 Jake Dennis Andretti 27.012 40 14 Sébastien Buemi Nissan 29.559 40 15 Oliver Askew Andretti 33.359 40 16 Max Günther Nissan 35.775 40 17 Oliver Turvey NIO 40.044 40 18 Alexander Sims Mahindra 41.542 40 19 S.Sette Câmara Penske 41.860 40 20 Dan Ticktum NIO 51.648 40 21 Nick Cassidy Envision 55.192 40 22 Antonio Giovinazzi Penske 1:01.933 40