Vyhrál Racing Point další bitvu? Kritizovaný upgrade zřejmě proběhne

FIA vyšetřovala jen zadní brzdové kanálky. Za porušení sportovních pravidel dostal tým pokutu a došlo k odečtení 15 bodů. Racing Point i soupeři se odvolali, ale nakonec svá odvolání všichni stáhli. Nedávno pak FIA schválila pravidla, podle kterých bude od příštího zakázáno kopírování celých vozů a velkých částí vozu.

Kromě toho se ale ještě bojovalo na jiné frontě. V příštím roce bude vývoj vozů částečně zmrazen. Nejde ani tak o aerodynamiku, jako spíše o další části vozu. Na seznamu je přes 13 oblastí a na čtyři desítky dílů. Jedná se o části převodovky, zavěšení, nárazové struktury, brzd, palivového systému, hydrauliky, chlazení, olejového systému, elektrické systémy. Dokonce na něm najdeme i zařízení pro boxy nebo systém pro pití jezdce.

Každý tým dostal dva žetony, které mu umožňují změnit jednu velkou nebo dvě menší části.

Racing Point však odebírá rok staré díly Mercedesu. Aktuálně tak jezdí například s převodovkou a zavěšením z roku 2019. Podle pravidel bude moci bez ztráty žetonů uskutečnit upgrade a v příštím roce tak bude jezdit s letošními díly Mercedesu. AlphaTauri udělá totéž s letošními díly Red Bullu.

Některým soupeřům se to nelíbilo. Zatímco oni upgradovat nemohou, Racing Point ano. Tým tak může udělat další krok vpřed. Dobrá zpráva pro Sebastiana Vettela, méně pak pro soupeře z početného „středu pole“.

Přestože bylo okolo tohoto témata hodně diskusí, vše zřejmě utichlo. Pro Motorsport.com to potvrdil i technický šéf Racing Pointu Andy Green.

„Pravidla nám to umožňují. Jdeme do toho a děláme to, vyřešili jsme to s FIA a oni s tím nemají problém. Pravidla, jak jsou napsána, umožňují týmům dostat svá auta do specifikace z roku 2020, což je podle mě fér. Mělo by nám být umožněno přizpůsobit naše auto stejným specifikacím, jaké mají všichni ostatní.“

„Aby bylo jasno, jedná se o upgrade na zavěšení 2020, není to upgrade na rok 2021. To, co teď provozujeme, je z roku 2019, takže to, co chtějí udělat, je penalizovat nás a nechat nás jezdit s dva roky starými díly.“