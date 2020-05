Vyhrál jsem titul, do formule 1 se ale dostal Max, vzpomíná Ocon na rivalitu s Verstappenem

V sezóně 2014 se Esteban Ocon stal šampionem evropské formule 3 před Tomem Blomqvistem, synem mistra světa v rally z roku 1984 Stiga Blomqvista. Třetí místo v šampionátu obsadil Max Verstappen, který během roku vyhrál deset závodů (nejvíce ze všech) a o rok později se stal historicky nejmladším pilotem formule 1.

Pro Ocona to bylo podle jeho vlastních slov „těžké zkousnout“. Jeho o rok mladší rival mířil do formule 1, zatímco Francouz ověnčený titulem šampiona F3 si na debut u Manoru musel počkat ještě rok a půl do průběhu sezóny 2016. Do formule 1 byl tehdy povolán od Mercedesu v DTM jako náhrada za Indonésana Ria Haryanta.

Nakonec se ve formuli 1 napevno usídlili oba mladí jezdci, Ocon po nucené roční pauze získal sedačku u Renaultu a během koronavirové pandemie využil čas ke vzpomínání na tvrdé bitvy s Verstappenem v juniorských časech.

„Myslím, že proti Maxovi jsem poprvé závodil v roce 2010.“

„Pro mě to byl těžký rok, vstupoval jsem na scénu mezinárodních motokárových závodů. Závodění v motokárách je obecně velmi obtížné. Byl jsem sám se svým otcem a bojovali jsme proti velkým týmům,“ vrací se Ocon v čase.

„S Maxem jsme byli na závodní trati vzájemně vždy velmi blízko, někdy až příliš! V roce 2011 jsme bojovali o titul ve světové sérii, který nakonec získal on.“

„Vzpomínám si na závod v Itálii, který jsem vyhrál. Po celou dobu jsme ale jeli v předu jen já a Max daleko před zbytkem startovního pole. Tehdy odstartovala rivalita, která od té doby ještě narůstala.“

Z motokár do formulí

Závodnické cesty svedly oba talentované piloty opět dohromady ve výše zmiňovaném roce 2014, kdy se oba potkali v evropské formuli 3. Esteban Ocon se s devíti triumfy v sezóně stal šampionem, Max Verstappen sice skončil „až“ třetí, ale týmové šéfy upoutal ziskem deseti vítězství během první sezóny za volantem monopostu. Takto raketový nástup do formulového světa mu vynesl sedačku u Toro Rosso už pro nadcházející sezónu.

„Po pár závodech se naše rivalita vrátila. Max se rychle stal silným, začal se mnou bojovat o vítězství a najednou byl on tím, kterého se všichni snažili dohnat.“

„Bojovali jsme o úspěch zvaný ‚trojitý rekord‘ – to znamenalo vyhrát všechny tři závody během víkendu,“ popisuje Ocon.

„Maxovi se to povedlo dvakrát, ve Spa a na Norisringu. Já to dokázal o následujícím závodním víkendu v Moskvě.“

„Stále jsme o to soupeřili. V Moskvě byl Max blízko k tomu, aby mě porazil, několikrát jsme bojovali kolo na kolo stejně jako před tím v motokárách.“

„Ve formuli 3 jsem získal titul, ale Max podepsal smlouvu ve formuli 1, to pro mě byl těžký moment. Pro to něj to byla každopádně skvělá zpráva, ale já něco takového nemohl zkousnout.“

„Já vyhrál šampionát, on skončil třetí, ale byl jsem to já, kdo v tu chvíli neměl zajištěnou žádnou sedačku.“

„Využil jsem to ale jako motivaci. Dobře jsem věděl, že musím stále tvrdě pracovat a pohybovat se na špici juniorských kategorií, abych se do formule 1 také dostal.“

Esteban Ocon nakonec pro sezónu 2015 zamířil do GP3, kde získal jedno vítězství a deset druhých míst, díky čemuž se stal šampionem. V sezóně 2016 se po půl roce v DTM konečně přesunul do formule 1 k týmu Manor a následující dvě sezóny strávil u týmu Force India, respektive Racing Point.

V sezóně 2019 si dal roční pauzu poté, co musel svoje místo přepustit Lanci Strollovi. Nyní je připraven na návrat do „královny motorsportu“ v barvách Renaultu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson