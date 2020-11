Vyhrál by v Mercedesu každý? Podle Sainze je to složitější, než říká Verstappen

„Velmi si vážím toho, čeho dosáhli. Nejsem frustrovaný z Lewise v autě Mercedesu,“ řekl nedávno Max Verstappen. „Upřímně řečeno, 90 procent startovního pole by v tomto autě vyhrálo. Není to nic proti Lewisovi, je to skvělý jezdec, ale vůz je velmi dominantní.“

Podle Carlose Sainze je ale situace trochu složitější a dominantní vůz nelze brát jako jedinou příčinu Hamiltonova úspěchu.

„Souhlasím s Maxem, že 90 procent by v mercedesu pravděpodobně zvítězilo v závodě i kvalifikaci,“ řekl Sainz pro Motorsport-Total.

„Ale pokud postavíte polovinu pole proti Hamiltonovi v Mercedesu (jako týmového kolegu, pozn. redakce), tak by ho 90 procent z nich neporazilo.“

„Pokud však Hamiltona vyřadíte, pak by ze současného pole zvítězil v Mercedesu pravděpodobně každý.“

„Docela dobře to popisuje, co se dnes ve formuli 1 děje, ale také to, že Hamilton je jedním z nejlepších, přestože má nejlepší auto.“

„Velmi pečlivě se dívám na to, jaké má Hamilton pod tlakem výsledky. Jak se mu v Q3 dobře daří ovládat všechny sektory a získat pole position, i když má před Bottasem jen malý náskok.“

„V Rakousku porazil Bottase v dešti o sekundu a půl. Dokáže věci, které neumí každý, ale musel bych být jeho týmovým kolegou, abych uvedl ještě více podrobností.“