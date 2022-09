Vyhraje Red Bull všechny zbývající závody? Podle Hornera bude největší výzvou Singapur

Na začátku sezóny to tak nevypadlo, ale Red Bull začal dominovat. Max Verstappen má reálnou šanci překonat rekord v počtu vítězství za sezónu.

Max Verstappen se už v Singapuru může stát mistrem světa. Jeho zbývajícím „soupeřům“ by se však muselo hodně nedařit, aby k tomu došlo. Matematicky reálnější to nejspíše bude o týden později v Japonsku.

Pokud Verstappen vyhraje polovinu ze zbývajících šesti závodů, překoná rekord Sebastiana Vettela a Michaela Schumachera v počtu vítězství za sezónu.

Christiana Hornera se zeptali, zda může Red Bull vyhrát všechny zbývající závody. Podle něj to není nemožné, ale bude to velká výzva a to i s ohledem na pestrost nadcházejících okruhů.

„Singapur má ve srovnání s Monzou nejvíce zatáček v kalendáři. Je hrbolatý, je to městská trať, takže je to hodně odlišná výzva,“ řekl Horner pro Autosport.

„V šampionátu jsme ve skvělé pozici. Ale budeme útočit v každém závodě a dělat to nejlepší, co umíme a body se pak samy dostaví.“

„Byli jsme rychlí ve Spa, Zandvoortu, Monze a dokonce i v Budapešti, takže vůz si vede opravdu dobře na různých okruzích.“

V Singapuru se neprojeví tak moc výhoda Red Bullu na rovinkách. Je to tak jeden z okruhů, na kterém si Ferrari i Mercedes věří nejvíce – i když jezdci Mercedesu si myslí, že budou potřebovat i trochu štěstí.

Horner počítá s tím, že na papíře to bude asi nejtěžší výzva ze všech zbývajících grand prix. „Řekl bych, že by to měl být jeden z nejtěžších závodů.“