Vyhoďte ty blbé motory a vraťte osmiválce, říká Ecclestone

Oficiálně mají nové motory přijít do formule 1 v roce 2026. Aktuálně to ale vypadá, že by mohl být vývoj těch současných příští rok zmrazen a nové pohonné jednotky by mohly přijít už v roce 2025.

F1 chce jít také cestou postupného zavádění udržitelného paliva. Bernie Ecclestone na to má ale jiný názor.

„Dostanu se do potíží, že to řeknu, ale vytáhněte staré atmosférické motory,“ řekl Ecclestone pro Motorsport Magazine.

„Každý je má, náklady by klesly, hluk by se vrátil a mohli bychom je používat pět let, než vyřešíme problém motoru pro budoucnost.“

Formule 1 se vydala směrem, který věnuje větší pozornost životnímu prostředí a je užitečnější pro automobilový průmysl, který se zaměřuje na hybridní a elektrické vozy. Bernie Ecclestone si však myslí, že se jedná o chybu.

„Formule 1 nemusí být relevantní pro automobilový průmysl. Lidé zapomínají, že formule 1 patří do zábavního průmyslu a když přestanete bavit, nemáte podnikání.“

Ecclestone se také zmínil o situaci Red Bullu, kterému na konci roku odejde Honda.

„Honda odchází. Red Bull převezme motor, ale bude to fungovat pouze v případě, že se ostatní dohodnou pro zmrazení vývoje. Pokud ne, utratí bůhví kolik, aby mohli pokračovat. Zbavme se těchto blbých motorů, které máme. Lidé na tribunách nezajímá, jak efektivní jsou, jaké palivo používají nebo jaký mají výkon. Max (Mosley, pozn. redakce) říkával, že na hluku nezáleží, ale já myslím, že záleží. Vždy to tak bylo.“