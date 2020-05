Vyhodili Vettela? Button si klepe na čelo a pochybuje o návratu Alonsa

„Pokud ho vyhodili, tak je to podle mě šílené,“ řekl Button pro Sky F1. „Je to čtyřnásobný mistr světa. Myslím, že minulý rok ukázal svou rychlost. Měl v sezóně těžké chvíle, když Charles podával dobré výkony a myslím, že mu to psychicky ublížilo. Ale vrátil se opravdu silný a je to někdo, koho byste si určitě vybrali do svého auta, kdybyste měli tým ve formuli 1.“

„Musí v tom být více. Nevím, zda se Ferrari chce vydat cestou, kdy nemá dvě týmové jedničky, nebo něco jiného, ale pro mě je to opravdu zvláštní volba. Jsem stále šokován tím, že Sebastian už nebude v rudém autě.“

Binotto se podle Buttona přepočítal

Vettela nahradí u týmu Carlos Sainz. Podle Buttona to možná nedopadne tak, jak si v Maranellu plánují.

Mistr světa z roku 2019 si nemyslí, že Sainz bude chtít dělat Leclercovi nosiče vody.

„Myslím, že Carlos je vítěz. Je jako jeho otec. Chce si domů přinést titul. Binotto si vybral špatnou osobu, pokud chce mít jen dobrou atmosféru.“

O Alonsově návratu pochybuje

Ve formuli 1 platí, že jeden přestup vyvolá dominový efekt, při kterém se odehraje přestupu více. To je i případ „květnových přestupů“. Vettela nahradí Sainz, Sainze zase Ricciardo a máme tak zatím volnou sedačku u Renaultu.

Fernando Alonso, který je považován za jednoho z favoritů, se už nechal slyšet, že se chce vrátit do vrcholové série – F1, WEC, IndyCar.

„Pokud byl Renault blízko čelu pole a on viděl, že v letech 2021 nebo 2022 jsou šance na stupně vítězů a vítězství, myslím, že pokud by měl možnost, tak po ní skočí,“ řekl Button.

„Ale myslím, že to bude delší proces, než se dostanou na čelo. Pravděpodobně čtyři a více let.“

Podle Buttona Alonso tak dlouho čekat nechce a ani nemůže. „Jen si nejsem jistý, jestli je to pro něj ta pravá příležitost. Myslím, že kdyby se dokázal dostat do jednoho ze tří nejlepších týmů, samozřejmě by skočil po šanci, protože dokáže ukázat svou rychlost. Ani ve věku 38 let ji neztratil. Ale budovat znovu tři, čtyři roky tým? Nemyslím si, že je to to, co Fernando hledá.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene