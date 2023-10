Výhoda Red Bullu zůstává nesporná, říká ve sprintu druhý Hamilton

Lewis Hamilton druhým místem ve sprintu formule 1 v Austinu potvrdil rychlost, kterou má Mercedes v rámci víkendu Velké ceny USA, kam přivezl vylepšení.

Brit po startu z třetí pozice využil příležitosti a po souboji Verstappena s Charlesem Leclercem se dostal za první zatáčkou před pilota Ferrari na druhé místo.

V prvních kolech sice Hamilton dokázal držet s Verstappenem tempo a mohl využívat DRS, postupně však letošní mistr světa svůj náskok navýšil až na konečných 9,4 sekundy a Hamilton se musel spokojit s druhou pozicí.

„Byl to zábavný závod. Dobrý start a první zatáčka a pěkný souboj s Charlesem. Pak jsem se brzy snažil přiblížit se Maxovi, jejich rychlost je v tuto chvíli ale nesporná,“ řekl Hamilton.

„Jsem rád, že jsme trochu blíže. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom byli schopni zrychlit na úroveň, kterou on (Verstappen) držel v průběhu celého závodu. Ale přesto jsem velmi rád, že jsme zpátky na pódiu.“

Také do nedělní velké ceny vyrazí Hamilton z třetího místa, Verstappen naopak bude stát až šestý a bude se muset probojovat vpřed.

„Myslím, že s rychlostí, jakou měl dnes, mu to nebude dlouho trvat a bude nám dýchat na záda. Otevře nám to ale souboj s Charlesem a Landem (Norrisem). My jsme na tom rychlostně podobně, tak snad zítra budeme mít pěkný souboj. A kdybychom všichni za sebou udrželi Maxe, bylo by to úžasné. Ale když ne, nic se neděje,“ dodává Hamilton.

Russell dostal trest

Druhý pilot Mercedesu George Russell dostal v průběhu sprintu penalizaci pěti sekund, která jej odsunula ze sedmé na osmou pozici.

Brit ve třetím kole zaútočil na sedmou pozici Oscara Piastriho, všemi čtyřmi koly se ale dostal až za bílou čáru a před Australana se tak dostal po získání výhody jízdou mimo trať.

Jelikož svému soupeři pozici nevrátil, sportovní komisaři jej potrestali pětisekundovou penalizací. Ta jej v cíli sprintu stála jeden bod. Piastri dojel mimo body na desátém místě.