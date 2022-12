Vyhlížíme pěkný vánoční dárek, říká Michael Andretti k možnému vstupu do F1

Dočká se F1 nového amerického týmu? Pokud se naplní očekávání Michaela Andrettiho, rozšíří se v dohledné době startovní rošt o jedenáctou stáj.

Již delší dobu se spekuluje o možném vstupu americké stáje Andretti do F1. Tým, který ovládá slavná motoristická rodina Andrettiových, však naráží na velký odpor některých současných týmů. Hodně proti je například šéf Mercedesu Toto Wolff.

Michael Andretti, bývalý závodník a současný šéf rodinného týmu, se však nyní nechal slyšet, že je vše na dobré cestě k tomu, aby jeho organizace vstoupila do F1

„Věříme, že by se to mohlo podařit (získat potvrzení od FIA, pozn. red.) v následujících týdnech. Byl by to pěkný vánoční dárek,“ řekl Michael Andretti deníku The Indianapolis Star při slavnostním zahájení stavby nové továrny.

V posledních týdnech se mluvilo i o tom, že by Andretti vstoupil do F1 prostřednictvím odkupu AlphaTauri, který momentálně vlastní Red Bull. To však syn mistra světa z roku 1978 a sám bývalý pilot F1 popřel.

„Ne, nemají zájem,“ uvedl. „Každý den na tom pracujeme (na zisku místa v F1). Věřím, že se nám to podaří. Blížíme se k tomu, ale zatím jsme nedostali potvrzení. Jsme však opravdu blízko,“ prohlásil Andretti přesvedčivě.

Nové sídlo

Důkazem, že to s F1 myslí vážně, může být i nově budovaná továrna pro účely týmu. Nové sídlo společnosti Andretti Global ve městě Fishers ve státě Indiana by mělo stát 200 milionů dolarů (asi 5 miliard korun) a mělo by mít rozlohu 53 tisíc metrů čtverečních.

Z logistických důvodů by však účast v F1 jistě vyžadovala i zázemí v Evropě.