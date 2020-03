Vycouval Mercedes z boje proti pohonné jednotce Ferrari?

Mercedes byl v čele skupiny sedmi týmů, které si stěžovaly na postup FIA. Federace na konci předsezónních testů oznámila, že vyšetřovala loňskou pohonnou jednotku Ferrari a s týmem nakonec uzavřela dohodu. Existuje podezření, že Ferrari v určitých fázích manipulovalo se snímačem průtoku paliva. Od letošní sezóny musí týmy používat už dva snímače. FIA se chtěla vyhnout vleklému sporu s nejistým výsledkem, a tak uzavřela s Ferrari neveřejnou dohodu.

Así será el segundo sensor de control de flujo de gasolina en 2020. Se montará en serie de complemento del actual. Desarrollado por Sentronics, incorpora tecnología para evitar que se escaneé su frecuencia y está encriptado para evitar trucos para consumir más de lo reglamentado pic.twitter.com/g7trJMrAtS — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 17, 2020

Podle webu RaceFans ale nyní Mercedes z boje vycouval, z čehož jsou ostatní týmy pochopitelně zklamané.

Podle zdrojů webu záležitost probrali před pár dny předseda představenstva Daimleru Ola Kallenius a jeho protějšek s Ferrari John Elkann. Kallenius pak požádal Tota Wolffa, aby se Mercedes stáhl.

Podle italského zdroje se Kallenius a ředitel Ferrari Louis Camilleri dohodli kvůli širším souvislostem. Daimler, BMW a FIAT například spolupracují na vývoji autonomních vozů, Elkann byl také znepokojen tím, že spor poškozuje image formule 1.

Jean Todt už odpověděl na druhý dopis týmů, ve kterém byly konkrétní otázky. Některé týmy ale odpovědi neuspokojily.

Z velkých týmů nyní zůstává už jen Red Bull, který se zatím držel trochu zpátky i když mu vadily finanční dopady – pokud by Ferrari používalo „legální motor“, tak by ho Red Bull podle Marka porazil, skončil druhý v šampionátu a získal více peněz. Totéž by se stalo v případě, že by Ferrari přišlo o body v šampionátu 2019. Podobnou motivaci mají i všechny ostatní týmy.

Red Bull ale zatím nechával vedení kampaně na Mercedesu. Je to možná také proto, že za hlavního letošního soupeře považuje právě Mercedes. Mnoho zdrojů přineslo informaci, že Red Bull byl připraven v Austrálii podat protest proti systému DAS. Závodní víkendy formule 1 nabízí jedinou příležitost k podání podobného protestu.

Foto: Getty Images / Charles Coates