Vybrždění Hamiltona? Šlo pouze o zopakování taktiky z dávné VC Kanady, uvedl Alonso

Oproti předešlým sezonám se letos Lewis Hamilton a Fernando Alonso potkávali na dráze mnohem častěji. Platilo to i pro nedělní GP Abú Dhabí, ve které mezi oběma rivaly došlo k zajímavému souboji.

Poté, co v 37. kole Alonso vyjel z boxů před Hamiltonem, uchýlil se Španěl k nezvyklému manévru. Místo toho, aby svoji pozici před jezdcem Mercedesu tvrdě hájil, naopak ubral, což Brit nečekal.

Hamilton si posléze na Alonsa stěžoval, že se ho snažil vybrzdit (tzv. brake testem).

Pilot Astonu Martin měl však pro celou situaci jiné vysvětlení.

„Lewis je velmi chytrý, dobře rozumí tomuto sportu a má spoustu zkušeností, ale já jich mám víc,“ řekl Alonso, kterého cituje web RacingNews365.

„To samé jsme udělali v Kanadě, myslím, že v roce 2012 (ve skutečnosti v roce 2013, pozn. red.). Bylo to o tom poskytnout DRS tomu druhému (s cílem získat DRS na další rovince). V obou případech jsem vyhrál,“ těšilo Španěla, a to přesto, že mu tato taktika bezprostědně nevyšla, protože se před něj Hamilton dostal, aniž by pozici hned ztratil.

Španěla to však mrzet nemuselo, protože závodníka Mercedesu předjel hned v následujícím kole.