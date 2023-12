Vybral přes milion, ale co teď? Otec už mě nechce podporovat, říká Staněk

Ve formuli 3 loni bojoval o titul, rok ve vyšší kategorii byl však zcela jiný. Roman Staněk se navíc v srpnu po závodním víkendu ve Spa dostal do finančních problémů, když jeho otci, který je také jeho hlavním sponzorem, došly finanční prostředky. Český pilot se dokonce rozhodl požádat o pomoc fanoušky a vyhlásil sbírku. Peníze se mu podařilo dát dohromady a závodní sedačku si u Tridentu udržel až do samotného konce sezony. „Vybralo se jeden a půl milionu korun,“ prozradil v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz na okruhu Yas Marina.

Postihly vás finanční problémy, sezonu jste ale absolvoval a startoval i na závěr v Abú Zabí. Zafungovala sbírka fanoušků?

„Velmi mi pomohla. Fanoušci již obdrželi plakáty a kartičky a bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážím. Nečekal jsem, že vyberu až tolik peněz – vybralo se jeden a půl milionu korun. Nemusíme si nalhávat, že tato částka v motorsportu moc neznamená, ale alespoň mi to pomohlo, abych mohl pokračovat v posledním závodě v Abú Zabí.“

Už máte představu, zda budete schopen pokračovat ve formuli 2 i příští rok?

„Zatím ne. Můj hlavní sponzor – tedy můj otec – mě už nechce dále podporovat, protože zkrátka nevidí světlo na konci tunelu. Já si věřím, a tato důvěra ze mě nikdy nevyprchá. A pokud budu mít ještě jednu šanci ve formuli 2, bude to šance poslední a rozhodující v tom, zda budu moci v následujících pěti či deseti letech pokračovat jako profesionální jezdec, nebo budu doma za počítačem pracovat v excelu.“

Zpět k sezoně, která byla vaše první ve formuli 2. Jak jste s ní spokojen?

„Výsledkově ji hodnotím špatně, to není potřeba skrývat. Na mojí straně bylo strašně moc chyb, ale hodně jich nastalo i ze strany týmu. Sice jsme neměli nejlepší auto, ale na to, abychom vždy dojížděli v top 10, určitě bylo. A hlavně v posledních závodech jsem na nejlepší desítku vždycky rychlost měl, a to jak v kvalifikaci, tak v závodě. Akorát se tam z mé strany často objevovaly nějaké chyby.“

Který letošní start považujete za nejvydařenější?

„To bude závod v Monze. Tam jsem ukázal, že mám rychlost v kvalifikaci i v závodě. Ale výsledek mi pokazil pomalý pit stop. Myslím však, že jsem ukázal, že tam potenciál opravdu je.“

Co se naopak zásadně nepovedlo?

„Rozhodně Macao, které jsem teď jel ve formuli 3. Bohužel jsem to tam vůbec nedal. Udělal jsem strašně moc chyb. Po jezdecké stránce to byl můj nejhorší výkon za poslední tři roky.“

Jinak ale mohl být závodní víkend v Macau velký zážitek, že?

„Bylo to úžasné. Trať je neskutečná – stejně jako historie a atmosféra závodu. Když jedete až na doraz mezi dvěma úzkými zdmi, je to neuvěřitelné. Je to nejlepší městský okruh, na kterém jsem kdy jel a myslím, že na lepším městském okruhu už nikdy nepojedu.“