Vyber si. Ocon dostal od Briatoreho krátce před závodem nůž na krk

Esteban Ocon dostal v neděli v Kataru dvě rány. Jedna přišla od Hülkenberga v úvodu závodu a znamenala pro něj předčasný konec v závodě. Ta první ale přišla o pár hodin dříve...

Ocon včera naznačil – nebo spíše rovnou potvrdil, že tímto způsobem u Alpine skončit nechtěl. Nemyslel svou kolizi, ale to, že ho v Abú Dhabí nahradí Jack Doohan.

Ocon dokonce uveřejnil design rozlučkové helmy, kterou měl připravenou.

Podle Motorsport.com byl Ocon předvolán do kanceláře poradce Alpine Flavia Briatoreho jen několik hodin před startem závodu v Kataru.

Tam mu prý bylo sděleno, že pokud nesouhlasí s předčasným ukončením smlouvy s Alpine, nebude v úterý po GP Abú Dhabí uvolněn k testování s týmem Haas.

Šéf Haasu Ajao Komacu sice prozradil, že s Alpine bylo dosaženo dohody o tom, že Ocon bude k dispozici pro úterní test, ale oficiální potvrzení od vedení Enstonu do této chvíle nepřišlo.

Alpine nepopřel domněnku, že součástí dohody mezi týmem a Mercedesem, který má s Oconem stále smluvní vazby, byl i test v Abú Dhabí

„Existuje smluvní vztah, který máme s Estebanem i s Alpine ohledně jezdeckých služeb, a tato smlouva vyprší na konci roku. To je základ,“ řekl Toto Wolff.

„Ale pakliže se shodneme na tom, že ve prospěch budoucnosti existuje lepší řešení, které Estebanovi umožní být připraven s novým týmem dříve a bude to pro nás lepší, a ať už to závisí na tom, zda pojede v Abú Dhabí, nebo ne, myslím, že to je něco, o čem jsme diskutovali.“

Na otázku, zda by byla Oconovi zablokována účast v testu, pokud by se odmítl vzdát závodu v Abú Dhabí, odpověděl šéf týmu Alpine Oliver Oakes: „Myslím, že Flavio a Toto o tom diskutovali. Měl jsem hodně práce se závodem. Není to moje rozhodnutí.“

V posledních týdnech se spekulovalo, že Briatore zvažuje angažovat Franca Colapinta. Doohan odjede v Abú Dhabí kompletní víkend, takže tým bude mít nejlepší možné srovnání s Gaslym. Ale nebude první. Před pár týdny se měl Gasly zúčastnit soukromého testu v Kataru se starším vozem, aby měl tým další srovnání. V něm prý nedopadl Doohan vůbec špatně.