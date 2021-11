VW rozhoduje o vstupu do F1. Ve hře je i odkoupení McLarenu

VW zvažuje vstup do F1. Není to spekulace, potvrzuje to vedení Porsche. Zástupci Porsche a Audi se účastnili diskusí o nových pohonných jednotkách pro rok 2026.

Podle Auto Motor und Sport generální ředitelé VW, Audi a Porsche zřejmě podporují projekt formule 1 a také duální řešení – tedy vstup obou značek. V takovém případě totiž budou vyvíjet a podporovat pouze jeden motor, ale na oplátku získají dvojnásobnou marketingovou hodnotu.

O konečném návrhu, jak a zda vůbec vstoupit do formule 1, bude vedení hlasovat na začátku prosince. Oba němečtí výrobci jsou pod časovým tlakem. FIA chce přijmout nová pravidla pro pohonné jednotky od roku 2026 na zasedání Světové rady motorpostu 15. prosince. VW v tom hraje důležitou roli. Formule 1 nová pravidla podmiňuje závazným závazkem dceřiných společností koncernu Volkswagen.

Koupí tým?

Nedávno jsme psali, že značky VW mají více možností, což se nyní potvrzuje. Podle Auto Motor und Sport se paddockem šíří spekulace, že Audi chce koupit McLaren. Porsche by se pak stalo partnerem Red Bullu – podobně jako to dnes dělá Honda.

Možností je ale více. Audi a Porsche údajně jednaly se čtyřmi týmy o možné spolupráci – kromě McLarenu jde o Red Bull, Williams a Sauber.

Situace ohledně odkoupen týmu F1 se v poslední době „příjemně“ komplikuje. Díky zavedení rozpočtového stropu a lepšího rozdělování peněz z komerčních práv se ekonomické klima ve F1 mění.

Z pohledu VW je to dobrá i špatná zpráva. Dobrá v tom, že provozovat tým F1 je díky novým pravidlům udržitelné. „Mercedes letos se svým týmem vykazuje zisk, který budeme moci využít i na kompenzaci nákladů na motor,“ říká Toto Wolff. Jeho kolega Andreas Seidl z McLarenu to potvrzuje: „Brzy budeme v černých číslech. Jen letos jsme získali o 30 procent více sponzorských peněz.“

Podobná stabilita společně s úspěchy týmu ale také vedou k tomu, že chuť tým prodat je menší a jeho cena vyšší.

V prosinci 2020 koupila americká MSP Sports Capital 15procentní podíl ve společnosti McLaren za 185 milionů liber. Američané chtějí v roce 2022 zvýšit svůj podíl na 33 %. Od chvíle, kdy se rozkřiklo, že formule 1 zažívá boom, zavládla atmosféra zlaté horečky. McLaren tak nemusí být na prodej a pokud by byl, jeho cena by mohla dosáhnout hodně vysoké hodnoty.

Partnerství nebo vlastnění jen menšího podílu v týmu je alternativní řešení, které může mít pro VW také zajímavou hodnotu.

Partnerství s Red Bullem by navíc dávalo smysl. Tým nyní buduje vlastní továrnu na pohonné jednotky, takže bude mít infrastrukturu i zkušenosti. Na první pohled se může zdát, že relativně malý Red Bull nemůže koncernu VW konkurovat, ale tak tomu nutně není. Jeden příklad za všechny – k vývoji pohonných jednotek potřebuje výrobce testovací stolice. Společnost AVL je ráda dodá, ale čekací ůhty jsou nyní rok a půl. Red Bull už má pod střechou šest těchto testovacích stolic.

Podobné partnerství však není nutně levnější. Pohonné jednotky by musely být Red Bullu dodány zdarma, nápisy na voze by stály peníze a rozhodování o jezdcích by stálo ještě více.

Proto se v paddocku vypráví, že Porsche má jako alternativu vyhlédnutý Williams. „Potřebují více než tři roky, aby se opět stali špičkovým týmem. Jen s námi by byli schopni okamžitě vyhrát,“ zamýšlí se Helmut Marko.

Soupeři mají z VW obavy

Soupeři mají ze vstupu VW obavy. Porsche a Red Bull mohou vyvíjet paralelně a nakonec své zkušenosti spojí v jeden projekt. To by jim dalo dvakrát více hodin na testovacích stolicích než ostatním a bylo by to porušení chystaného rozpočtového stopu (zatím se na výrobce motorů nevztahuje), protože v takovém případě by na jednom motoru pracovaly dvě společnosti s dvojnásobným rozpočtem.