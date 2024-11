Vůz se nám na mokru v Brazílii řídil jen velmi obtížně, shodují se piloti Ferrari

Po úspěších v USA (výhra Leclerca a druhé místo Sainze) a v Mexiku (výhra Sainze a třetí místo Leclerca) prožilo Ferrari v Brazílii podstatně slabší víkend.

V sobotním sprintu Leclerc sice bral body za třetí příčku, ale v nedělní velké ceně se žádný z pilotů Ferrari do první trojky nedostal. Leclerc se musel po startu ze šesté příčky spokojit s pátým místem, zatímco Sainz kvůli nehodě závod ani nedokončil.

Závodníci italské stáje se trápili především na mokru, které na Interlagosu vládlo v kvalifikaci a v závodě.

„Na mokru jsem byl vždycky velmi silný jezdec, ale z nějakého důvodu nemám v tomto autě na mokru dobré pocity,“ vysvětlil Sainz.

„Nevím, jestli zkrátka nedostáváme do pneumatik dost energii, nebo čím to je. Je ale jasné, že je pro nás jízda (za mokra, pozn. red.) velmi obtížná a nepředvídatelná,“ uvedl dále španělský závodník.

„Těší mě, že se Charlesovi podařilo dojet na pátém místě. Slyšel jsem, že se také trápil, takže celý závod pro nás byl trochu noční můrou. Doufám ale, že nyní přijdou nějaké suché závody a my se ještě pokusíme zabojovat,“ dodal Sainz v kontextu toho, že Ferrari stále usiluje o vítězství v Poháru konstruktérů, ve kterém po závodě v Brazílii za vedoucím McLarenem zaostává o 36 bodů.

Ani Leclerc však nebyl po Grand Prix na Interlagosu spokojen.

Monačan přiznal, že ani jeho vozu příliš neseděla jízda na pneumatikách do extrémního mokra, a ani na těch do přechodných podmínek. Zároveň ale cítil, že i on měl na chování monopostu negativní podíl.

„Myslím, že to byla částečně i moje vina, protože o nastavení samozřejmě rozhodujeme společně s týmem. Chtěl jsem se vydat určitým směrem, ale ten byl špatný. Neměli jsme prostě tempo,“ přiznal Monačan s tím, že i jemu se jeho ferrari špatně řídilo.

„Nakonec, když se na to všechno podíváme, tak jediné, s čím můžeme být trochu spokojeni, je to, že jsem skončil před oběma mclareny a že jsme na ně (v neděli) ztratili jen čtyři body. Podařilo se nám dobře limitovat ztráty během víkendu, kdy měli být velmi silní,“ dodal Leclerc.