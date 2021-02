Vůz s označením RB17 nebude, prozradil Horner. Favoritem je letos Mercedes

Red Bull vloni na Mercedes nestačil, ale sezónu zakončil dobře. V Abú Dhabí vyhrál Max Verstappen a to poměrně jednoznačně.

„Otázkou je, jak hluboko pod plným potenciálem mercedesy byly a jaký byl účinek nutnosti snížit výkon kvůli problémům se spolehlivostí,“ zamyslel se Christian Horner pro Auto Motor und Sport.

„Vítězství pro nás bylo dobré, ale obávám se, že to také pomohlo Mercedes ještě více motivovat. Stále jsou favority. Vloni měli neuvěřitelné auto.“

Mercedes vloni přestal vyvíjet vůz po Belgii. Red Bull přivezl nové díly ještě do Bahrajnu.

„Máme jinou filozofii. Vyvíjeli jsme auto tak dlouho, protože spousta dílů byla převzata z roku 2020. A chtěli jsme se z toho poučit pro rok 2021.“

„Je to poprvé, co přenášíme šasi do nové sezóny,“ řekl Horner. Podle něj je stejná i značná část dílů. „Proto je čestnější pojmenovat vůz RB16. Další vůz pro rok 2022 bude RB18. Vůz RB17 nikdy nebude.“

Nabízí se otázka, zda by tým výrazně přestavěl svůj vůz, pokud by to pravidla neomezovala.

„Znáte inženýry. Pokud jim dovolíte něco změnit, udělají to. Pravděpodobně by se každý detail znovu optimalizoval. Pravidla tento proces poněkud omezila.“

Týmy nyní čeká rozhodování, kolik zdrojů investují do letošní sezóny a kolik do té další.

„Skok do roku 2022 je už dost obtížný,“ řekl Horner. „Ještě více to zhoršuje rozpočtový strop, který ovlivňuje Mercedes, Ferrari i nás. Pokud investujete své peníze, musíte být velmi opatrní. Už nemáte luxus, že můžete investovat své peníze do dvou programů a pracovat souběžně na projektech pro roky 2021 a 2022.“

„Proces rozhodování o tom, jak rozdělit vaše zdroje, je zcela nový rozměr. Bude vzrušující sledovat, k jakým strategiím týmy směřují. Dopad na auto pro příští rok je mnohem větší, než je obvyklé, protože začínáme znovu od nuly.“