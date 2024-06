Vůz o 30 kg lehčí? Podle Hamiltona je to krok správným směrem, ale není to dost

Minimální hmotnost vozu bude od roku 2026 nižší o 30 kg. Podle pravidel. Uvidíme, jaká bude realita a zda se týmy na limit dostanou. Může to být při vývoji jedna z výzev.

„Je to jen 30 kilo, takže to jde správným směrem, ale pořád je to těžké,“ řekl Hamilton. „Chci říct, že jsem teprve teď viděl to, co jste všichni viděli dnes ráno.“

„Zatím o tom nemám žádné velké mínění, mluvil jsem s některými jezdci, kteří s tím jezdili na simulátoru, protože já jsem s tím na simulátoru nejel, a ti říkali, že je to dost pomalé, takže uvidíme, jestli je to skutečně správný směr, nebo ne.“

„Myslím, že z hlediska udržitelnosti na straně PJ je to odvážný krok a správný směr. Musíme se jen ujistit, že vozy jsou efektivní, rychlé a přirozeným krokem vpřed a že se zlepší závodění.“