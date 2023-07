Vůz Mercedesu ukázal to nejhorší, co v něm je

Lewis Hamilton přiznal, že forma Mercedesu v pátečních volných trénincích v Maďarsku byla velice špatná.

Lewis Hamilton (bez času/16.)

Hamilton tréninkové jízdy zakončil na 16. místě. Ve druhém tréninku zkoušel závodní simulaci na střední směsi a postěžoval si na nedostatek přilnavosti. Pilot Mercedesu byl také nespokojen s novými pravidly kolem alokace pneumatik.

„Celý trénink jsem měl k dispozici jednu sadu, takže si nemyslím, že formát, který zvolili pro tenhle víkend, je správný. Znamená to, že odjedeme méně kol. Není to ideální a vlastně se na konci víkendu vyhodí hodně mokrých pneu. Možná by se na to mohli podívat a neokrádat fanoušky o dění na trati.

Dnes to nebylo vůbec dobré. Jako by se vůz chtěl ukázat v nejhorším světle. Budeme dnes pracovat na vylepšení nastavení a doufejme, že zítra to bude lepší. Loni to na začátku taky vypadalo strašlivě a postupně jsme udělali krok kupředu. Budeme tedy věřit, že sobota bude veselejší,“ doufá Hamilton.

George Russell (1./20.)

Hamiltonův kolega byl o něco optimističtější. Poukázal na fakt, že jízda na jedné sadě slicků za celý den nemohla vyústit v reprezentativní čas.

„Popravdě jsem se necítil zle. Jel jsem úplně jiný program než ostatní, použili jsme jedinou sadu. Šlo o pneumatiky, které jsem měl nasazené už v prvním tréninku, takže z časů toho moc nevyvodíme.

Jsem si jistý, že zítra to bude lepší. Obvykle máme tendence se v průběhu víkendu zlepšovat, a tak by to mělo být. I v jediném tréninku jsme se toho dost naučili,“ řekl Russell, který by nicméně ocenil lepší přilnavost.