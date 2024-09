Vůz Mercedesu je po letní přestávce opět „více na hraně“

Podle Tota Wolffa je Mercedes schopen v jednom kole dostat z vozu požadovaný výkon, což je podle něj dobrá zpráva.

„Ale pak není vyvážení dostatečně dobré na to, aby byly pneumatiky po celý závod v pohodě,“ řekl Wolff.

„Je to téma už od Zandvoortu. Bylo to více na hraně, je obtížnější najít správné vyvážení.“

„V průběhu posledních tří závodů jsme provedli různá srovnání balíčků a hlavně porovnání podlah,“ řekl Andrew Shovlin.

„Jsme si jisti, že generuje zatížení, které očekáváme. Otázkou, na kterou potřebujeme najít odpověď, zní: je v jízdních vlastnostech něco, co by tento balíček mohl dělat a s čím jsme nepočítali?“

„Je docela obtížné to posoudit, protože auto se bude chovat jinak trať od trati, na některých tratích funguje velmi dobře. Na jiných okruzích jsme měli problémy s vyvážením vozu bez ohledu na aerodynamickou specifikaci.“

„Je možné, že je to jen běžná odchylka závisející na trati, ale právě na to se budeme v příštích dnech zaměřovat. Kromě toho jsou tu i další vylepšení, které nasadíme.“

„Je toho poměrně hodně, co musíme zvážit, ale nyní máme spoustu dat a můžeme se pustit do dalších dnů a využít je k tomu, abychom se z nich dozvěděli, co se dá.“

Horké sedačky

Jezdci Mercedesu si v Monze stěžovali na horké sedačky. Podle týmu nešlo o závodu. Příčinou byly vysoké venkovní teploty.

„Nejvýznamnější příčinou bylo, že v Monze bylo extrémní horko,“ vysvětlil Shovlin.

„P pohonná jednotka generuje velké množství tepla, které se snažíte odvádět. Máte také spoustu elektronických zařízení, které pracují na plné obrátky a generují vlastní teplo, které se snažíte z kokpitu odvádět.“

„Na rovinkách v v Monze je také několik míst, kde prkna narážejí na trať a to samo o sobě bude generovat teplo třením, které se pak začne přenášet přes podlahou vozu a do sedadla jezdce.“

„Při okolní teplotě 34 stupňů Celsia nemůže být nic pod touto hodnotou. Máte také četné zdroje tepla a to to prostě tlačí nahoru, takže se teplota v kokpitu začne dostávat výrazně nad tělesnou teplotu jezdce. Pro něj je pak velmi těžké se ochladit a teplo prostě narůstá a narůstá.“

„Jsou zvyklí jezdit v těchto velmi obtížných podmínkách. Když ale přijdou ty nejteplejší závody, tak je to trochu extrémní a opravdu je to prověří.“

„Nyní hledáme způsoby, jak situaci pro naše jezdce zlepšit, i v rámci sportu se hledají prostředky, jak na vozy při těchto výjimečných závodech aplikovat další vybavení, které jezdce udrží o něco chladnější, ale jak jsem řekl, je to velmi náročné prostředí, a proto tolik trénují.“