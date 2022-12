Vůz F1 není určen k jízdě na městské trati, říká Verstappen. Raději má okruhy ze staré školy

Max Verstappen přiznal, že není velkým fanouškem městských okruhů.

Formule 1 stále více využívá městské nebo „poloměstské“ okruhy. Dobře je to vidět v USA. V zemi je spousta dobrých okruhů, ale F1 místo nich volí nové městské tratě – v Miami a v příštím roce v Las Vegas. Už dříve zavítala také do Singapuru, Baku a v plánech byl také okruh ve Vietnamu.

„Myslím, že se stále častěji jezdí na městských okruzích, což mě ve voze formule 1 nebaví,“ řekl Verstappen pro Viaplay: F1 Talks.

„Vůz formule 1 není určen k jízdě na městském okruhu. Vůz formule 1 ožívá v pořádně rychlých zatáčkách. Chápu několik městských okruhů ročně – je to vzrušující a bla bla bla, a je to dobře. Ale nemělo by jich být příliš mnoho.“

„Lepší jsou tratě ze staré školy, jako je třeba Suzuka. Kvalifikační kolo na ní je mnohem zábavnější než na jakémkoliv městském okruhu.“