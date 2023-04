Vůbec nevěděli, kde jsou. Jezdci formule E nechápou klimaaktivisty

Doslova pár sekund před startem nedělní berlínské EPrix elektrické formule E skupina aktivistů za ochranu klimatu pronikla přímo mezi monoposty na startovní rošt a pokusila se zamezit závodu. Po rychlém zásahu ochranky byl jejich záměr zmařen. Samotní jezdci chování protestujících nechápou.

Bylo to ve chvíli, kdy se piloti zařadili do svých startovních slotů. Další krokem mělo být rozsvícení červených světel, jejich zhasnutí a start EPrix na 40 kol. Ten byl ale nakonec asi o sedm minut pozdržen. Plot mezi tribunami a hlavní rovinkou totiž přelezla skupina klimatických aktivistů. Protestující se usadili na trať přímo před vozy.

„Každý z pilotů je permanentně v kontaktu s ředitelem závodu, takže jsme tu informaci okamžitě obdrželi. Okamžitě nám řekl, co se děje, hned před sebou to měl myslím Pascal (Wehrlein),“ sdělil webu F1sport Robin Frijns, který stál s monopostem Abt Cupra na pole position.

Nizozemský pilot počínání aktivistů neporozuměl. Formule E je od svého vzniku v roce 2014 čistě elektrickou závodní sérií, která se chlubí sloganem „net zero since day zero“ (od počátku bez uhlíkové stopy).

„Je to velmi nešťastné, myslím si totiž, že s těmi lidmi, kteří to udělali, máme společný cíl. Je to smutné. Vůbec nechápu, proč to udělali. I my se tu snažíme bojovat za klima a měnit svět k lepšímu. Takže co z toho vlastně měli? Nevím,“ dodal bývalý pilot Audi v DTM.

K incidentu na ploše berlínského letiště Tempelhof, kde formule E závodí, se přihlásilo hnutí Poslední generace. Policie na místě zadržela šest jeho členů, které odvedla za souhlasných projevů diváků na tribunách.

„Jsme na okruhu Formule E, abychom bili na poplach. Je čas zpomalit, neboť jsme na dálnici do klimatického pekla s nohou na plynovém pedálu,“ vyjádřilo se k narušení berlínských závodů hnutí na svém twitteru.

Pochopení pro demonstranty však neměl ani Frijnsův týmový kolega ze stáje Abt Nico Müller. I Švýcar v rozhovoru po závodě pro náš web poukázal na fakt, že formule E nevyužívá fosilní paliva. Ta jsou trnem v oku demonstrantů.

„Jsem si jistý, že protestující ani dost dobře nevěděli, co tu vlastně děláme. Myslím si, že ta zpráva, kterou chtěli předat světu, se úplně nehodila právě na naše závody. Nechci se do toho příliš zapojovat, jsem sportovec, nikoliv politik, ale i tak to bylo pro mě frustrující. Pro něco takého to nebyl správný moment,“ uvedl další z někdejších pilotů Audi v DTM a zároveň jezdec Peugeotu ve WEC pro F1sport.

Mistrovství světa formule E bude pokračovat 6. května na trati formule 1 v Monaku.