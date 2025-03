Vůbec mě nezajímá, co říká Zak Brown, reagoval Liam Lawson na slova ředitele McLarenu

Liam Lawson za sebou nemá ideální vstup do sezony, když závod v Melbourne kvůli nehodě nedokončil. Před VC Číny se Novozélanďan vyjádřil ke komentáři Zaka Browna, který se podivil nad tím, proč si Red Bull vybral zrovna jeho.

Liam Lawson se v letošní sezoně potýká s velkou výzvou, kterou je v jeho případě nové angažmá u Red Bullu.

Nepříliš zkušený Novozélanďan, kterého můžeme de facto považovat za nováčka, je kvůli tomu pod drobnohledem a pokud se mu něco nevydaří, hned je to předmětem diskuzí.

Důkazem toho byla i Velká cena Austrálie, která Lawsonovi příliš nevyšla. A nešlo pouze o samotný závod, který 23letý jezdec nedokončil poté, co na slickách neudržel na mokré dráze svůj monopost, ale například i o kvalifikaci, v níž obsadil až 18. příčku.

A byla to právě kvalifikace, po níž si výkonný ředitel McLarenu Zak Brown neodpustil poznámku, která se týkala právě Lawsona. Brown se podivil nad tím, proč si Red Bull místo Sergia Péreze vybral právě Lawsona, a to na úkor Júkiho Cunody, který naopak v kvalifikaci uspěl pátým místem. K tomu pak šéf McLarenu dodal, že má Red Bull podivnou politiku, co se výběru jezdců týká.

Krátce před začátkem oficiálního programu v Číně byl proto Lawson novináři dotázán, co si o slovech Browna myslí.

„Upřímně řečeno, je mi úplně jedno, co Zak říká,“ uvedl Lawson, jehož slova cituje webv RacingNews365.

„Nikdy jsem s ním ani nemluvil! A v posledních dvou týdnech jsem nečetl žádné sociální sítě,“ prohlásil dále pilot Red Bullu.

V kontextu nevydařené premiéry v barvách Red Bullu nicméně Lawson přiznal, že ho těší, že má nyní v Číně hned šanci na nápravu.

„Vždycky, když máte jako jezdec dobrý víkend, chcete si to trochu užít. Když ale prožijete špatný, chcete hned závodit,“ popsal Lawson.

„Je rovněž dobré mít hned v úvodu sezony více závodů v rychlém sledu. Po Číně máme sice týden volna, ale pak budou tři závody v řadě. Vzhledem k tomu, jak málo zkušeností s tímto vozem mám, bude dobré absolvovat více víkendů, abych se s ním lépe seznámil a zvykl si na něj,“ dodal nováček u Red Bullu.