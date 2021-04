Všude, nebo nikde, říká Boullier o sprintech

Formule 1 letos ve třech víkendech vyzkouší sprintové kvalifikace. Podle Domenicaliho nápad vítají promotéři. V pátek se pojede kvalifikace, v sobotu krátký sprint, takže by to mohlo v oba dny přitáhnout více fanoušků.

Bývalý šéf McLarenu Eric Boullier je jedním z promotérů. Šéfuje Velké ceně Francie. Podle Boulliera si každý nápad zaslouží být vyzkoušen.

„Formule 1 chtěla změnit historický formát svých víkendů. Tato otázka je velmi citlivá, protože se přímo dotýká DNA sportu. Oceňuji vyspělost, s jakou je k záležitosti přistupováno,“ řekl Boullier pro Auto Hebdo.

Boullier je skeptický, že změna povede k vyššímu prodeji lístků. „Jakmile zvědavost pomine, nevím, zda promotéři prodají více listků díky formátu se sprintovou kvalifikací.“

Pokud už bude sprintová kvalifikace zavedena, mělo by to podle Boulliera být raději všude a ne jen ve vybraných víkendech.

„Oceňuji, že existuje proces testování, spíše než skákání do neznáma, ale pokud se to ponechá, měl by se tento nový formát týkat všech víkendů. Fungujeme v kontextu světového šampionátu, kde musí být pravidla stejná.“