Vstup značek VW do formule 1 je opět o něco blíže. Čeká se na nová pravidla

Představenstvo a dozorčí rada koncernu daly souhlas se vstupem do F1. Má to ale háček – konečné „ano“ padne až poté, co se dokončí práce na motorových pravidlech pro rok 2026.

V krátkém prohlášení vydaném po čtvrtečním setkání bylo potvrzeno, že jak Audi, tak Porsche diskutovali o plánech „potenciálního vstupu do F1“.

„Ještě jsme se nerozhodli, protože jsme v současné době ve fázi závěrečného hodnocení,“ uvedl VW. „V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici nové předpisy pro rok 2026 a následující roky. Ty stanoví dalekosáhlé změny, aby byl tento sport udržitelnější, což je předpokladem pro možný vstup Audi.

„Audi Sport o těchto záležitostech jedná přímo s Mezinárodní automobilovou federací (FIA). Naše rozhodnutí bude oznámeno, jakmile bude učiněno.“

Stále tedy existuje možnost, že jedna nebo obě značky své rozhodnutí změní – kvůli neočekávanému vývoji v oblasti změn pravidel nebo něčemu jinému.

Pravidla pro rok 2026 by se měla schvalovat v červnu, takže v létě by mělo přijít i definitivní rozhodnutí.

U nových pohonných jednotek bude posílena role MGU-K, naopak MGU-H zmizí. F1 chce také přejít na uhlíkově neutrální palivo a nastavit rozpočtový strop – aktuálně se mluví o 140 milionech dolarů.

Vstup do F1. V jaké roli?

V případě Porsche je situace jednoduchá. Měl by se stát partnerem Red Bullu při vývoji pohonné jednotky. Red Bull Powertrains postaví spalovací motor, Porsche se postará o elektrickou část.

Situace Audi je složitější. Ingolstadtská společnost dlouho jednala s McLarenem o převzetí automobilové divize a částí týmu formule 1. Ve Wokingu ale nemají příliš velký zájem, i když McLaren Automotive by potřeboval silného partnera, který mu pomůže čelit výzvám hybridní éry v oblasti sériově vyráběných vozů. Údajně probíhají jednání s BMW.

Audi hledá alternativy. Na pomyslném prvním místě má být podle Auto Motor und Sport tým Sauber. Audi zná Sauber, protože vůz pro Le Mans byl vyvinut v aerodynamickém tunelu v Hinwilu. V týmu navíc pracuje Jan Monchaux, který přišel z Audi.

Existuje ale také další možnost. Audi měl údajně oslovit Lawrence Stroll, který touží po „vlastním“ motoru.