Všichni ve Williamsu jsou ztrátou formy frustrovaní, přiznal Russell

V GP Ruska ještě George Russell dojel desátý. Posledních pět finišů však bylo daleko za body – na 15., 14., 16., 13. a 17. místě. Přestalo se dařit i v kvalifikacích. Zdá se že by Williams měl udržet osmou pozici v Poháru konstruktérů, neboť před Alfou Romeo má náskok 12 bodů. Pokles formy je však neoddiskutovatelný.

„Myslím, že všichni v týmu jsou teď docela frustrovaní. Musíme pochopit, co se změnilo. Obvykle jsme měli obtížné neděle, ale vyvážily to povedené kvalifikace. Vzhledem k rychlosti našeho auta pro nás bylo lepší pozici hájit než předjíždět.

Pak jsme ale zpomalili i v sobotu. Musíme udělat všechno pro to, abychom v posledních dvou závodních víkendech byli lepší a udrželi osmé místo.

V Kataru na mě zapůsobilo, jak moc jste si mohli s vozem dovolit. Byl to relativně hladký okruh, což pomáhalo k tomu, že jste mohli jet skutečně naplno. Byl to závod s nejvyšším tempem, který jsem ve své dosavadní kariéře ve formuli 1 zažil, pokud to dává smysl. Užíval jsem si to, ale výsledkově se nám nedařilo.

Bylo to překvapující. Na zadních pneumatikách bychom snad byli schopni dojet zpátky do Británie, ale přední se sjížděly rychle,“ řekl Russell pro web Motorsport.