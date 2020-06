Všichni se budou chtít předvést, očekává Ricciardo před prvním závodem

Australský pilot stáje Renault se během tohoto týdne v rámci týmových testů svezl na rakouském Red Bull Ringu, kde sezóna 2020 začátkem července s velkým koronavirovým zpožděním odstartuje.

Po testování se pro oficiální podcast formule 1 vyjádřil na téma startu letošní sezóny a jezdeckých ambicí jednotlivých pilotů. Zároveň Ricciardo dodal, že se neobává tréninkového manka.

„Budeme mít spoustu tréninkového času, takže závodní víkend proběhne jako obvykle. Ještě před dnem závodu strávíme spoustu času v závodní sedačce,“ cituje slova vítěze sedmi závodů „královny motorsportu“ web motorsport.com.

„Ale jakmile zhasnou světla, tak se budeme všichni snažit ukázat, že jsme v karanténě trénovali tvrději než ostatní. Jsem si jistý, že ega jednotlivých pilotů budou hrát velkou roli.“

„Nebo to bude tak, že bude každý velmi opatrný a bude si říkat ‚tohle je zvláštní!‘. Řekl, bych, že to bude vážně vzrušující. Ještě ani přesně nevíme, kolik závodů nás letos čeká, proto budeme ke každému psychicky přistupovat jako k tomu rozhodujícímu.“

Samotný test monopostu RS18, tedy dva roky starého auta, ve Spielbergu byl podle Ricciarda přínosný. Australanovo tělo si prý po třech měsících opět zvyklo na řízení formule 1.

„Bylo dobré být zpět. Prvních pár kol bylo trochu zvláštních. Ale to je jako se vším, co děláte skoro celý život. Ten pocit si zapamatujete a velmi rychle se začnete cítit normálně.“

„Ale ten první okamžik, když jsem usedl do kokpitu a opustil boxy, těch prvních pár kol, to bylo trochu zvláštní. Jsem ale velmi rád, že jsme to absolvovali, že jsme setřásli pavučiny. Prošel jsem si tou bolestí, kterou tělo cítí po prvním dnu zátěže.“

„Být zpět v pracovním módu bylo fajn, trávení karantény na farmě v Austrálii bylo sice hezké, ale chyběla mi konkurence a seriózní práce.“

Před úvodními dvěma závody roku 2020 v Rakousku doufá Daniel Ricciardo v to, že Renault bude schopen stíhat tři nejsilnější týmy z pozice lídra středu startovního pole.

„Všeho, co nyní máme, jsme dosáhli během únorových testů. Po testech jsme dělali velkou analýzu a snažili jsme se zjistit, jak na tom kdo je. Mohu jen říci, že bylo obtížné určit, jestli to jsme my nebo ne. Vypadalo to, že tři až čtyři týmu ze středu pole se pohybují v rámci jedné desetiny.“

„Loni pro nás bylo Rakousko možná nejhorším víkendem roku. Pokud se nám tam letos podaří být na čele středu pole, tak to pro nás bude předzvěst velmi dobrého zbytku sezóny,“ věří Daniel Ricciardo.

Foto: Getty Images / Clive Mason