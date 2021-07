Všichni piloti podle Leclerca vstupují do neznáma

Charles Leclerc (4. v tréninku, 4. v kvalifikaci)

Leclerc má za sebou nejlepší kvalifikaci od svých pole position na městských tratích v Monaku a Ázerbájdžánu.

„Jsem opravdu spokojený. Nebylo to snadné. Vzhledem k tomu, že před kvalifikací nebylo moc času na přípravu, se vše trochu zkomplikovalo. Odvedli jsme ale slušnou práci, využili potenciál vozu a máme před sebou zajímavý víkend.

Zítra nás čeká sprint. Ani vlastně nevím, jak k němu přistoupit. Pokusíme se zkrátka o to, ať zajedeme co nejlepší závod.

Hlavně v Q1 jsem se ve voze cítil fajn. Ve druhé části jsem nebyl na úrovni, jakou bych si představoval. V Q3 se to opět trochu zlepšilo a auto zrychlilo. Jsem spokojený s tím, jak se to vyvinulo.

Uvidíme a počkáme si, jak to zítra bude vypadat. Nerad mluvím do větru. Všichni plujeme v neprobádaných vodách. Máme před sebou druhý trénink, ve kterém se můžeme připravit na sprintový závod. Pak se nechme překvapit, co bude dál,“ řekl Monačan.

Carlos Sainz (6. v tréninku, 9. v kvalifikaci)

