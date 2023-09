Všichni mojí týmoví kolegové byli silnější než ti, které měl Max, říká Hamilton

Podle Lewise Hamilton neměl Max Verstappen nikdy silného týmového kolegu (na rozdíl od něj).

Týmovým kolegou Verstappena byl u Toro Rosso Carlos Sainz. U Red Bullu jimi pak byli Ricciardo, Gasly, Albon a Pérez. Mexičan už brzy překoná Ricciarda a bude to jezdec, vedle kterého Verstappen odjel nejvíce závodů. Především je to ale jeho týmový kolega z let, kdy získává tituly.

„Podle mého osobního názoru byl Valtteri a vlastně všichni moji týmoví kolegové silnější než ti, které měl Max,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Jenson, Fernando, George, Valtteri, Nico... měl jsem jich mnoho. Všichni tito kluci byli velmi konzistentní. Max proti nikomu takovému nezávodil.“

Podle Hamiltona se mu nikdy nedostávalo takového uznání, jako se dostává Verstappenovi.

„Ten narativ, který koluje v médiích... víte, když jsem se kvalifikoval o půl sekundy, o šest desetin před Valtterim, neříkali to samé, co říkají dnes, když se Max kvalifikuje o šest desetin před Pérezem. Nafukuje se to mnohem více.“