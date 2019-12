Všichni jsou šťastní. Jezdecké sestavy velkých týmů se možná nezmění, předpovídá Horner

Na konci roku 2020 končí smlouvy většiny jezdců a to včetně těch ze špičkových týmů. Problém je, že v roce 2021 se výrazně změní pravidla, takže nikdo (včetně jezdců) neví, jaké bude rozložení sil.

„Všichni nejlepší jezdci budou na konci příštího roku mimo smlouvu,“ řekl Christian Horner pro Motorsport.com.

„Pokud by příští rok seděli v konkurenceschopných autech, proč by je vyměnili? Proč by přestupovali?“

„Nebyl bych vůbec překvapený, kdyby všichni skončili ve stejných sedačkách. Leclerc má ve Ferrari smlouvu. Lewis je evidentně ve svém prostředí celkem šťastný, Max je ve svém prostředí šťastný.“

Horner věří, že pokud Red Bull v příštím roce postaví dobrý vůz, Verstappen nebude mít důvod chodit jinam. „V tomto týmu je velmi šťastný. Jsme rádi, že ho máme v týmu. Dobře sem zapadá. Je na nás, abychom mu příští rok dali konkurenceschopné auto.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson