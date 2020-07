Všichni by se měli obávat Racing Pointu, myslí si Horner

Příští rok se z Racing Pointu stane Aston Martin. Už letos ale „růžový mercedes“ vyvolává u soupeřů obavy. Kvalifikace se týmu ze Silverstonu na mokré trati nepovedla. Sergio Pérez startoval až ze 17. místa, ale ke konci závodu bojoval s Albonem o čtvrtou pozici. Je otázkou, jak by se závod vyvíjel, pokud by Pérez startoval výše. Agresivní strategie totiž za jeho postupem rozhodně nebyla.

Pérez sice stavěl později, než jeho soupeři, ale ne o moc. V boxech byl ve 38. kole. Albon stavěl ve 35. a například Bottas, jehož rychlost porovnávají s Pérezem, stavěl ve 34.

„Myslím, že Racing Pointu by se měli všichni obávat,“ řekl Christian Horner. „Pérez byl v jedné fázi závodu rychlejší než Mercedes.“

Podle Hornera měl Bottas podobně staré pneumatiky, ale Pérez byl o 3 až 4 desetiny rychlejší.

Tažení rodáka z Jalisca nakonec skončilo za Albonem, na kterého zaútočil až ke konci závodu a poškodil si u toho přední křídlo.

„Myslím, že Alex jel dobře, aby ho udržel za sebou. Když se podíváte na Alexovu rychlost na této směsi pneumatik a srovnáte to s Bottasem, tak to bylo povzbudivé. Mohli bychom to takto srovnat, protože tohle auto nebylo poškozené.“

Verstappen si stěžoval, že Red Bull je příliš pomalý na to, aby mohl bojovat s Mercedesem. Jeho vůz byl poškozený, ale na Mercedes by neměl zřejmě ani tak – zejména ne na Hamiltona.

Podle Hornera ztrácí Red Bull na Mercedes především na rovinkách.

„Jejich rychlost na rovinkách je působivá,“ řekl Horner. „V zatáčkách jsme na tom podobně. V některých je to lepší, v jiných nejsme tak dobří. Ale na tomto okruhu byla jejich rychlost na rovinkách velmi působivá. V zimě udělali dobrý pokrok.“