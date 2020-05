Všechny kostky ještě nespadly. Grosjean čeká další překvapení na trhu s jezdci

Romain Grosjean očekává, že dominový efekt na trhu s jezdci neskončil a přinese další překvapivé přestupy.

„Některá rozhodnutí mě určitým způsobem překvapila,“ řekl Grosjean pro Sky Sports.

„Myslím, že jedním z velkých překvapení je Sebastian. Byl jsem docela přesvědčen, že bude pokračovat s Ferrari. To bylo velké překvapení.“

„Pak se věci vyvíjely zajímavým směrem. Nemyslím si, že je po všem. U Renaultu je stále k dispozici místo a slyšel jsem spekulace o Alonsovi. Proč ne? Myslím, že se stane ještě spousta věcí. Nemyslím si, že je sága u konce."

Na otázku, co by udělal jinak, reagoval jezdec Haasu: „Já bych to puzzle složil trochu jinak. Nechci se dostat do problémů! Všichni máme své názory a očekávání.“

„Bylo to zajímavé, protože v zákulisí se evidentně odehrálo několik rozhovorů a pár věcí a někteří lidé odvedli opravdu dobrou práci.“

Jak už Grosjean sám nastínil, se sedačkou u Renaultu je spojován Fernando Alonso. Grosjean byl u týmu jeho týmovým kolegou.

„Je to skvělý jezdec, vždy se snažil pracovat velmi tvrdě. Ale když se vrátil v roce 2009 do Renaultu, tak to nebylo nejlepší auto – to mohu dosvědčit. Pak to nefungovalo. Určitě by to bylo pozitivní, ale také do odstraní sedačku, kterých teď moc není.“

„Je to také zajímavé z finančního hlediska. Týmy a společnosti na celém světě nejsou právě teď v nejlepší situaci. Uvidíme, co se stane.“

Foto: Getty Images / Charles Coates