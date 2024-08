Všechno jsme ztratili v prvním sektoru, mrzí Leclerca

Piloti Ferrari potěšili tifosi posledním pokusem, ve kterém si polepšili o jednu pozici, když ze čtvrtého na šesté místo odsunuli pilota Mercedesu Lewise Hamiltona, který ale od příštího roku už bude místo Sainze v kokpitu Ferrari.

„Bylo to velmi zrádné. V prvním i druhém tréninku mě trápila nedotáčivost, z nějakého důvodu to ale ve třetím tréninku zmizelo,“ řekl Leclerc.

„V kvalifikaci se to (nedotáčivost) ale vrátilo, byla to trochu škoda, protože všechno jsme ztratili v prvním sektoru. Ve druhém a třetím už jsme byli rychlí. Pódium by nebylo jako vítězství, ale potěšilo by nás.“

Šest tisícin

Jezdci Ferrari se v kvalifikaci na rychlé trati v Monze vešli do nejmenšího rozmezí ze všech týmových kolegů. Mezi čtvrtým Leclercem a pátým Sainzem bylo jen šest tisícin sekundy.

„Věděli jsme, že to bude těsné. Na pole position nám chyběla desetina, což je frustrující. Když se pak díváte na data, vždy si říkáte, že jste mohli zajet lépe tam a tam, v Q3 ale lehce klesla teplota dráhy, kvůli tomu byl vůz více nedotáčivý, což nepomohlo,“ řekl Sainz.

„Cítím ale, že jsme dnes dosáhli maxima a pro zítřek si věřím. Když závod dobře zvládneme, měli bychom získat nějaké pozice a nabídnout našim tifosi dobrou podívanou. Opravdu se na to těším,“ říká Sainz před svým posledním startem na italské trati v barvách Ferrari.