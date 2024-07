Všechno je otevřené, říká Marko o sestavách obou týmů a usadil Cunodu

V rozhovoru pro Motorsport.com Marko uvedl, že dřívější stanovisko, podle něhož se o jezdcích Red Bullu i RB bude rozhodovat v létě, bylo správné: „Ano, protože máme také Racing Bulls. Takže musíme zvážit všechno.“

Je otázkou, kdo by nahradil Péreze, pokud by skončil. Red Bull má ve hře tři jména: Ricciardo, Cunoda a Lawson. Objevily se spekulace, že by volbou mohl být Lawson, který má ale na kontě jen 5 závodů.

Júki Cunoda se nechal slyšet, že by bylo zvláštní, kdyby si Red Bull vybral Lawsona. Marko byl na slova japonského jezdce dotazován. „Měl by nejprve počkat, jaká budou rozhodnutí.“

ORF se Marka zeptalo, kdo z výše zmíněných jezdců je tedy favoritem. „To je hezká otázka. Odpovím hezky: všechno je otevřené.“

Spekujuje se, že Pérez má ve smlouvě klauzuli, podle které může Red Bull smlouvu ukončit, pokud bude před letní přestávkou ztrácet na Verstappena více než 100 bodů. Aktuálně je jeho ztráta 137 bodů.

„Existují různé formy výkonnostních doložek a nakonec nezáleží na tom, jak vypadá smlouva, prostě musíte podávat výkony,“ řekl poradce Red Bullu pro ORF.

„Podíváme se na dva závody a pak si společně sedneme a rozhodneme, co a jak bude pokračovat po letní přestávce.“